Torna ‘Io non Rischio’: “Farsi trovare pronti in caso di calamità naturale”

SICUREZZA - Domani in diverse piazze delle Marche torna la campagna di prevenzione della Protezione civile: "Conoscere le buone pratiche e tutto ciò che riguarda il rischio sismico, i maremoti e le alluvioni è importante"

23 Ottobre 2021 - Ore 09:06 ...

Si scaldano i motori per la campagna 2021 Io non Rischio promossa dal Dipartimento nazionale di Protezione civile sulle buone pratiche, appunto, di protezione civile.

A dare il via con ‘Aspettando Io non Rischio’, la scorsa settimana in occasione della chiusura della settimana di Protezione Civile, nelle Marche, sono stati anche la Misericordia Montegiorgio e il gruppo comunale di Ascoli Piceno,

Quest’anno, arrivata all’undicesima edizione, la campagna é cresciuta ulteriormente, adattandosi alle esigenze del momento. E dunque tutto pronto per Io non Rischio con i volontari che attendono tutti, grandi e bambini, domani nelle piazze, non solo quelle reali ma anche quelle virtuali, delle Marche con, in campo, le associazioni e i Gruppi comunali di Protezione civile per diffondere le buone pratiche di protezione civile

“Conoscere le buone pratiche e tutto ciò che riguarda il rischio sismico, i maremoti e le alluvioni – spiegano i volontari in campo – ci rende dei cittadini più resilienti e pronti a far fronte alle esigenze sui rischi del nostro territorio. Ci saranno interventi di esperti dell’Ingv, del Dipartimento di Protezione civile e non solo. Tutti i volontari vi aspettano, non mancate”.

Cristiano Ninonà