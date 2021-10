Covid, altri 118 contagi: positivo un tampone su 10

Nelle Marche 118 nuovi casi di persone positive al Covid. Il 9,8% degli ultimi 1.206 tamponi nel percorso di nuove diagnosi è risultato positivo.

Divisi per provincia, si contano 36 casi a Pesaro-Urbino, 29 a Macerata, 24 ad Ancona, 16 a Fermo, 2 ad Ascoli, 11 fuori regione. Il tasso di incidenza cumulativo ogni 100mila abitanti è oggi di 41,02.

Attualmente nelle Marche ci sono 55 persone ricoverate negli ospedali, una in meno rispetto a ieri. Dodici le persone in terapia intensiva (una in più rispetto a ieri), 14 i ricoverati nei reparti semi-intensivi (anche qui un paziente in più rispetto a ieri).