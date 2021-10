Autostrada, cantieri sospesi per il ponte di Ognissanti

VIABILITA' - Per agevolare gli spostamenti è stata presa la decisone da "Società Autostrade" da venerdì 29 ottobre a martedì 2 novembre anche per il tratto piceno-fermano

28 Ottobre 2021 - Ore 12:58 ...

Come condiviso nel Tavolo con le istituzioni territoriali coordinato dalle Regioni Abruzzo e Marche, al quale hanno preso parte anche i sindaci dei Comuni attraversati dall’autostrada A14 – quindi anche quelli di San Benedetto, Grottammare e Cupra Marittima – in occasione del ponte di Ognissanti saranno rimossi tutti i cantieri in cui si stanno eseguendo lavori per l’ammodernamento della rete nel tratto compreso tra Pedaso e Pescara.

A partire dalla mattina di venerdì 29 ottobre fino alle ore 22 di martedì 2 novembre torneranno così fruibili le doppie corsie per entrambi i sensi di marcia, per agevolare anche i transiti del rientro.

Il cronoprogramma delle attività del trimestre, che vede coinvolti 315 tecnici al lavoro sette giorni su sette in turni h24, per un investimento complessivo di circa 60 milioni di euro, è stato organizzando in tre macro fasi, intervallate da sospensioni che vengono pianificate con la massima attenzione agli utenti per agevolare i flussi durante le festività previste fino alla conclusione dell’anno.