Marciapiedi e pavimentazioni, lavori in otto vie: il Comune investe 25.000 euro

PORTO SAN GIORGIO - Nei prossimi giorni l’Ufficio tecnico procederà in via Pacinotti, via Foscolo, via Curtatone, via Cimarosa, via Veneto e via Nazario Sauro.

28 Ottobre 2021 - Ore 14:30 ...

Rifacimento di tratti di marciapiedi, pavimentazioni stradali ed il conseguente abbattimento delle barriere architettoniche. Il Comune, attraverso le ditte incaricate, ha avviato nei giorni scorsi una serie di interventi. Dopo il tratto di via della Vittoria ora è la volta di via Milano, nei pressi di piazza Torino. Per la realizzazione delle opere sono stati investiti circa 25.000 euro. Nei prossimi giorni l’Ufficio tecnico procederà in via Pacinotti, via Foscolo, via Curtatone, via Cimarosa, via Veneto e via Nazario Sauro.

Durante gli interventi sono previste variazioni al transito ed alla sosta dei veicoli.