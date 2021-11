Red Racing, chiusura in bellezza con Peverieri e Lucarelli nuovamente all’apice del podio

MOTOCROSS - Scende il sipario sulla spettacolare stagione corrente con una giornata del tutto in linea con i positivi standard del 2021. La scuderia fermana ha mandato infatti in archivio un nuovo primo e secondo posto, di tappa ed annuale, anche nel Campionato Regionale Fmi, per un felice epilogo che ha trovato luogo presso lo sterrato "Tittoni" di Cingoli

31 Ottobre 2021 - Ore 23:30 ...

FERMO – Ultima tappa del Campionato Regionale Fmi Marche quella andata in onda quest’oggi sullo sterrato maceratese del “Tittoni” di Cingoli.

In pista per il Red Racing, nella categoria Over Mx2, l’asso stagionale Graziano Peverieri che, grazie a due ottimi primi posti conquistati alla fine di ambo le manche, ha portato a casa l’assoluta di giornata nonché il titolo regionale nella Over Mx2.

In sella alle moto della presidente Daniela Aleandri, e del team manager Giampiero Scaloni, sullo stesso contesto di sfida anche Ivan Lucarelli.

Il pilota, protagonista di due quarti piazzamenti giornalieri, ha così ottenuto il secondo posto nella Over, chiudendo alle spalle di Peverieri nelle logiche di stagione relativamente al Campionato Regionale, vale a dire mandando in archivio la tonica piazza argentata 2021.

Tappa finale delle competizioni correnti dai consuntivi scintillanti, a rappresentare fedelmente il 2021 sportivo della scuderia fermana, come sempre decisamente farcito di gloria su ogni fronte di gara. La metaforica ciliegina sulla torta è rappresentata però da una lieta aggiunta: dopo un lungo periodo di stop, restando agganciati alle cronologie della giornata odierna, al “Guido Catini” di Ponzano di Fermo si palesava il rientro in pista di Giorgio Antinori, impegnato nel secondo “Cross Country della Grotta“.

