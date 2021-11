Covid, 45 nuovi casi nelle Marche su 971 tamponi analizzati

IL BOLLETTINO del Servizio Sanità - Stabili rispetto a ieri l'indice di positività (4,6), il tasso cumulativo di contagi ogni 100mila abitanti (47,42) e i ricoveri nelle strutture ospedaliere

1 Novembre 2021 - Ore 16:56 ...

Sono 45 i nuovi casi di Covid nelle Marche. E’ quanto emerge dal bollettino del servizio Sanità dopo l’esame, nelle ultime 24 ore, di 1.369 tamponi: 971 nel percorso nuove diagnosi e 398 nel percorso guariti. L’indice di positività stabile rispetto a ieri (4,6%), mentre resta invariato per il secondo giorno di fila a 47,42 il tasso di contagi ogni 100mila abitanti. La provincia che ha fatto registrare più contagi è stata Ancona (22), a seguire: Pesaro (10), Fermo (7), Macerata (2), Ascoli (1) e 3 arrivano da fuori regione. Per la maggior parte si tratta di casi riscontrati in contatti domestici (15) e contatti stretti con persone positive (10).

I sintomatici in tutta la regione sono invece 12. Sul fronte ospedaliero, si registra un ricovero in meno nei reparti non intensivi, uno in più in semintensiva, stabili le terapie intensive. Ad oggi quindi i pazienti Covid nelle Marche sono 72: 18 in intensiva, 20 in semi-intensiva e 34 nei reparti non intensivi. A questi si aggiungono sette persone nei pronto soccorso.