Covid, deceduta un’anziana di Porto San Giorgio. Ricoveri in crescita: in un giorno otto in più

IL BOLLETTINO del Servizio sanità – Sono stati 42 i nuovi contagi in regione. I contagi, divisi per provincia, sono 23 a Pesaro, 3 a Macerata, 11 ad Ancona, 1 a Fermo, uno ad Ascoli e tre di fuori regione

2 Novembre 2021 - Ore 16:34 ...

Otto persone in più ricoverate negli ospedali delle Marche da ieri, due i pazienti che si aggiungono a quelli che già si trovavano in terapia intensiva. Sono venti le persone ricoverate in terapia intensiva, 22 in semi intensiva, 38 negli altri reparti per un totale di 80 pazienti.

Ieri sono stati effettuati 2.027 tamponi, di cui 1.339 nel percorso nuove diagnosi: sono stati riscontrati 42 positivi (il 3,1% rispetto al numero dei test). I contagi, divisi per provincia, sono 23 a Pesaro, 3 a Macerata, 11 ad Ancona, 1 a Fermo, uno ad Ascoli e tre di fuori regione. Il tasso di incidenza cumulativo ogni 100mila abitanti è di 43,35. Inoltre c’è stata una donna deceduta nelle Marche: si tratta di una 95enne di Porto San Giorgio, che aveva delle patologie pregresse, che era ricoverata nella residenza Valdaso.