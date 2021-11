Giornata dell’unità nazionale e delle forze armate, la cerimonia commemorativa a Porto Sant’Elpidio

PORTO SANT'ELPIDIO - Il sindaco Franchellucci: "La ricorrenza del 4 novembre ci riporta al sentimento dell'Unità Nazionale ed è un invito continuo a ritrovare in noi le ragioni profonde di una memoria condivisa, la capacità di ricomporre gli antichi valori della nostra indipendenza nazionale con i valori di oggi, che vogliamo orientare alla costruzione di una grande Europa unita"

4 Novembre 2021 - Ore 15:49 ...

Domenica 7 novembre, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, l’Amministrazione Comunale in collaborazione con le associazioni combattentistiche locali, celebreranno l’anniversario della conclusione del primo conflitto mondiale, che portò a compimento l’unità d’Italia.

La cerimonia di commemorazione del 103esimo anniversario di Vittorio Veneto inizierà, alle 10, con il raduno presso piazza Fratelli D’Angelo e proseguirà con la deposizione della corona d’alloro, poi ci si recherà al Monumento ai caduti di tutte le guerre per l’alzabandiera. A seguire si terrà la celebrazione della Santa Messa in suffragio dei caduti di tutte le guerre nella chiesa Santissima Annunziata. Successivamente ci sarà la cerimonia di deposizione di una corona d’alloro presso il Monumento e gli interventi delle Autorità. Ultima tappa alla Lega Navale Italiana dove si terrà la cerimonia del lancio della corona di alloro in onore dei caduti del mare.

La manifestazione si concluderà con il Pranzo sociale dei Combattenti e Reduci e delle associazione d’Arma presso il ristorante “La Perla sul Mare”.

“La ricorrenza del 4 novembre – afferma il sindaco Nazareno Franchellucci – ci riporta al sentimento dell’Unità Nazionale ed è un invito continuo a ritrovare in noi le ragioni profonde di una memoria condivisa, la capacità di ricomporre gli antichi valori della nostra indipendenza nazionale con i valori di oggi, che vogliamo orientare alla costruzione di una grande Europa unita.

La partecipazione della Cittadinanza alle Manifestazioni è un simbolico, ma importante, contributo a conferma della tenace volontà di operare per l’affermazione della pace nel mondo. Vorrei, infine, rivolgere un ringraziamento particolare al Presidente del Consiglio Milena Sebastiani e a tutte quelle associazioni che si sono adoperate per l’organizzazione di questa manifestazione.”

“La ricorrenza dell’anniversario della fine della prima guerra mondiale – conclude il Presidente del Consiglio Milena Sebastiani – è l’occasione per ricordare con commozione i caduti della guerra del 1915 – 1918 e di tutti conflitti mondiali. I caduti con il loro sacrificio, hanno permesso di realizzare gli ideali di unità ed indipendenza, oggi patrimonio inestimabile della nostra nazione.

Abbiamo una identità, siamo davvero popolo con una comune storia, con un comune sentire, con comuni valori; il nostro cammino verso il progresso e verso il domani procede lungo una strada segnata dalla storia che vogliamo continuare a percorrere. Come consuetudine la Presidenza del Consiglio ha coordinato l’organizzazione della giornata e per me è stato un onore ed un piacere soprattutto collaborare con le numerose associazioni presenti in città che vivono questo momento con particolare emozione e sentimento. A tal proposito ci tengo a ringraziarle tutte per la loro partecipazione all’organizzazione della manifestazione: Ass. Naz. Combattenti e Reduci (Presidente Rizzo Nicola), Ass. Naz. Marinai D’Italia (Presidente Di Donato Vincenzo), Ass. Naz. Carabinieri (Presidente Cav. Sforza Luigi), Ass. Naz. Bersaglieri (Presidente Pierluigi Alessandrini), Ass. Naz. Granatieri di Sardegna (Presidente Paoloni Giampiero), Gruppo Comunale di Protezione Civile di Porto Sant’Elpidio (Coordinatore Bruno De Angelis), Rangers D’Italia (Presidente Ulderico Trobbiani), Radio Club Costa Adriatica (Presidente Berdini Filippo). Abbiamo voluto invitare tutte le scuole di ogni ordine e grado per sensibilizzare le giovani generazioni alla memoria storica e ai sentimenti patriottici che ispirano questa giornata. Invito tutta la cittadinanza a prendere parte a questa importante manifestazione”.