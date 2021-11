“Le due nuove bretelle prova dell’attenzione della Regione, il sindaco batta un colpo”, il punto di Marcotulli e Balestrieri

PORTO SANT'ELPIDIO - Il capogruppo e il consigliere e segretario provinciale FdI: "Due bretelle, quella di collegamento da san Marco alle Paludi al casello autostradale, che consentirà di snellire il traffico lungo la statale Adriatica e la bretella a nord della zona di Porto Sant’Elpidio che collega Civitanova marche con la nostra zona industriale nord"

Dopo la campagna elettorale dello scorso anno arriviamo nel concreto. Porto Sant’ Elpidio sarà interessata da un’importante progetto di viabilità e ne siamo orgogliosi. Due grandi opere riguarderanno il Fermano e, nello specifico, Porto Sant’ Elpidio”. E’ quanto rimarcano il capogruppo consiliare FdI, Giorgio Marcotulli e il consigliere comunale e segretario provinciale FdI, Andrea Balestrieri che passano subito alle specifiche delle opere: “Due bretelle, quella di collegamento da san Marco alle Paludi al casello autostradale, che consentirà di snellire il traffico lungo la statale Adriatica e la bretella a nord della zona di Porto Sant’Elpidio che collega Civitanova marche con la nostra zona industriale nord”. Per i due esponenti del partito della Meloni sono la dimostrazione di “un grande contributo e una forte attenzione del territorio da parte del presidente Acquaroli, dell’assessore Baldelli e del consigliere Putzu sono stati determinanti a far sì che queste due grandi opere per la città divenissero realtà. Avere collegamenti così importanti con le città limitrofe dimostra avere una visione allargata di quello che non solo è un piano urbanistico sviluppato ma anche di allargare numerosi orizzonti e progetti come quello della valorizzazioni delle nostre zone periferiche con un’attenzione maggiore ai complessi industriali e commerciali”.

“Tutto ciò che abbiamo sempre evidenziato negli anni scorsi – aggiungono Balestrieri e Marcotulli – denota un’attenzione alta sulla parte nord della città che deve essere fondamentale per il rilancio della zona industriale ma anche fondamentale sotto l’aspetto turistico e ricettivo. A tutto ciò che di fondamentale sta mettendo in campo la Regione Marche, occorre anche che l’amministrazione comunale dia un importante segnale in quella zona, soprattutto per renderla a tutti gli effetti e a 360 gradi la porta di ingresso della città per chi proviene da Civitanova Marche. Nodo cruciale in quell’area è l’ex Ligmar, dalla demolizione tutto è rimasto fermo. Il sindaco deve decidere cosa vuol fare di quell’area. La convenzione che c’era si avvia alla scadenza e un’amministrazione che vuol guardare avanti deve anche saper scegliere ed investire mettendo in campo quanto è necessario affinché tutto ciò non resti ancora fermo”.