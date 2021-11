Anche Fermo alla 38° assemblea nazionale dell’Anci

PARMA - L'assemblea Anci ieri ha visto la partecipazione, per la settima volta durante il suo mandato, del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha plaudito al ruolo importantissimo dei Sindaci cui ha espresso gratitudine, del Presidente nazionale Anci Antonio De Caro che ha sottolineato come i sindaci siano stati il vero argine alla crisi.

Anche la Città di Fermo con la presenza del Sindaco Paolo Calcinaro alla 38° assemblea nazionale dell’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) in corso alla Fiera di Parma.

Titolo e tema dell’evento “Rinasce l’Italia, i Comuni al centro della nuova stagione” che è al centro della tre giorni, da ieri e fino a domani 11 novembre, del dibattito tra sindaci, amministratori locali e rappresentanti di aziende ed istituzioni, che ruoterà intorno alle sei missioni in cui è articolato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La rinascita dell’Italia non può che partire dai sindaci che sono al centro della stagione di sfide che attende il Paese dopo il periodo della crisi pandemica. Sono oltre 60 i sindaci marchigiani presenti alla 38° Assemblea nazionale dell’Anci.

“Questa assemblea rappresenta un momento importante di formazione e confronto – ha detto da Parma il Sindaco Calcinaro, che è anche vice Presidente di Anci Marche – emerge che Fermo ha usufruito con il progetto Pinqua già delle prime risorse del Pnrr e questo è un bel vanto per la nostra città”.

Il riferimento come noto è al finanziamento di 15 milioni di euro riconosciuto alla Città di Fermo per il progetto relativo alla riqualificazione e rigenerazione dell’area dell’ex Conceria, nell’ambito del “Programma innovativo per la Qualità dell’Abitare” (PInQUA) del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, fondi dal Pnrr di cui Fermo è fra le prime città italiane ad usufruire.

