Salta un turno di guardia medica a Petritoli, Pezzani: “Con Grinta al lavoro per limitare i disagi”

PETRITOLI - Il primo cittadino: "Non è un problema facile da risolvere perché il nocciolo della questione è che non ci sono medici a sufficienza. E quelli che abbiamo sono impegnati nelle Usca per l'emergenza pandemica"

15 Novembre 2021 - Ore 16:28 ...

“La sede di Petritoli (della Guardia medica) oggi 13 novembre dalle 20 alle 8, e per tutta domenica, sarà sprovvista di medico di guardia. Disponibile il punto di guardia medica di Santa Vittoria in Matenano”. E quanto si legge in un cartello affisso nei giorni scorsi proprio alla postazione della guardia medica di Petritoli. Insomma da circa un mese e mezzo saltano dei turni di guardia medica a Petritoli.

E la notizia ha fatto storcere il naso a diversi cittadini. Ma il sindaco Luca Pezzani è già al lavoro per cercare di risolvere il problema. “Si, sono stato informato della questione. Possono saltare dei turni, un turno per la precisione – spiega il primo cittadino – al riguardo mi sono sentito con il direttore di Area vasta 4, Roberto Grinta che, a sua volta, impegnato nel comitato di medicina generale, sta cercando una soluzione. Certo non è un problema facile da risolvere perché il nocciolo della questione è che non ci sono medici a sufficienza. E quelli che abbiamo sono impegnati nelle Usca per l’emergenza pandemica – spiega Pezzani dopo il confronto con Grinta – un grattacapo che hanno tutte le Aree vaste delle Marche. Molto dipenderà proprio dall’andamento della pandemia. Si cercherà comunque di ridurre al minimo i disagi rispetto alle limitazioni che, sul territorio, stanno subendo 4 postazioni di guardia medica sul totale delle 9”.