Un volume sullo scultore fermano Gino Del Zozzo: presentazione al teatro comunale

Venerdì 19 novembre alle ore 10 presso il Teatro Comunale di Porto San Giorgio sarà presentato il volume Nell’arte una pagina (realizzato con il patrocinio delle Città di Fermo e Porto San Giorgio e grazie al generoso sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo e di Forlì) sulla figura dello scultore fermano Gino Del Zozzo, cui il Liceo Artistico Statale “Preziotti-Licini” di Fermo e Porto San Giorgio, in collaborazione con il Liceo Artistico e Musicale Statale forlivese, ha dedicato negli anni un Premio Omaggio destinato agli studenti dei licei artistici delle Marche e della Romagna, seconda patria dell’artista.

La giornata di studi prevede gli interventi del curatore del volume, prof. Nunzio Giustozzi, e le testimonianze di altri relatori che sveleranno la vita e la peculiare poetica di Gino Del Zozzo, le cui opere sono diffusamente presenti nel nostro territorio e, grazie a diverse donazioni da parte degli eredi, sono entrate a far parte delle collezioni della Biblioteca e dei Musei di Fermo.

Sarà narrata anche la storia del Premio Omaggio, testimoniata dalle sculture ispirate degli studenti che si possono ammirare in esposizione presso la sede sangiorgese del Liceo.

L’iniziativa costituisce dunque un’occasione unica per approfondire la conoscenza di una figura straordinaria e ancora non sufficientemente nota del panorama artistico del Novecento italiano, per recuperare la memoria di un grande uomo del Fermano.