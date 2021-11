“AperiHair, la formazione…in testa”, oltre 60 parrucchieri a lezione da Confartigianato

CONFARTIGIANATO - Presente all’evento Tiziana Chiorboli, presidente nazionale Acconciatori

16 Novembre 2021 - Ore 12:36 ...

Grande partecipazione per “AperiHair”, la giornata formativa dedicata agli imprenditori dell’area benessere-acconciatura di Confartigianato Imprese Marche, che si è tenuta lunedì 15 novembre all’Hotel Horizon di Montegranaro.

L’evento è stato organizzato da Confartigianato in collaborazione con AM Consulting – Your Logo, azienda che lavora da oltre vent’anni nel mercato degli acconciatori, supportandoli nella comunicazione al cliente finale ed offrendo i migliori prodotti professionali. All’appuntamento hanno preso parte più di 60 parrucchieri provenienti da tutto il territorio regionale, oltre alla Presidente Nazionale Confartigianato Acconciatori Tiziana Chiorboli.

Dopo un programma formativo di comunicazione e marketing, condotto da Alberto Montecroci (titolare Your Logo) e da Daniela Buscè (master trainer “Parrucchiere Organizzato”), “AperiHair” è proseguito con un seminario tecnico sul colore con i team di Your Logo e di Hairmonia Parrucchieri, salone di Macerata guidato da Michela Cernetti.

“Questo incontro – le parole della presidente nazionale Tiziana Chiorboli – è in assoluto la prima occasione formativa in presenza in Italia per Confartigianato Acconciatori, dopo lo stop forzato ma purtroppo necessario per contrastare il diffondersi del Covid. È un momento importante per il nostro settore. Dobbiamo guardare con fiducia al prossimo futuro, raccogliere tutte le nostre energie e puntare ad avere performance migliori anche di quelle pre–pandemia. Tenendo sempre presente che formazione e aggiornamento sono fondamenti indispensabili della nostra esperienza professionale”.

“Eventi come questi sono indispensabili per osservare da vicino le novità del settore e intrecciare nuove conoscenze ed opportunità di collaborazione – ha detto Daniele Zucchini, presidente regionale Acconciatori Confartigianato -. Altrettanto importante è stimolare le giovani promesse dell’acconciatura e offrire loro occasioni per sperimentare i propri talenti e capire come valorizzare il proprio potenziale”.

“Le opportunità di business sono cambiate – ha spiegato Eleonora D’Angelantonio, responsabile Benessere Confartigianato Imprese Macerata, Ascoli Piceno, Fermo – ed è cambiato anche il percorso con il quale l’imprenditore, il titolare e l’artigiano costruiscono la propria brand identity e quella delle attività. Per questi motivi vogliamo essere accanto all’imprenditore, guidandolo ed accompagnandolo attraverso il cambiamento con percorsi formativi e informativi che costituiscano un supporto concreto, pur nelle difficoltà ancora presenti in questo periodo”.