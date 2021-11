‘Domenica a Teatro’, si parte con ‘La bella addormentata’

PORTO SAN GIORGIO - Appuntamento al teatro sangiorgese domenica prossima alle 17. Parte anche Tir-Teatri in rete. Lo spettacolo verrà preceduto dall'assegnazione di tre libri estratti a sorte tra tutti i presenti tramite consegna all'ingresso di un numero di riferimento

16 Novembre 2021

di redazione CF

Domenica prossima, con inizio alle ore 17, presso il Teatro Comunale di Porto San Giorgio, si aprirà la 25esima edizione di ‘Domenica a Teatro’, la stagione di teatro per ragazzi e famiglie promossa dal Comune di Porto San Giorgio e da Proscenio Teatro Ragazzi, la più longeva stagione domenicale di spettacoli per i più piccoli nata nella parte sud della Regione Marche, un progetto che ha fatto da apripista e che oggi vede finalmente consolidarsi un pò ovunque la buona pratica di promuovere cartelloni di teatro anche per questa particolare fascia di pubblico. Domenica sarà anche l’apertura ufficiale di Tir-Teatri in Rete, il circuito che mette insieme otto Comuni nelle province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata e che proporrà spettacoli tutte le domeniche fino al 3 aprile.

“Fino alle ore 13 di giovedì 18 novembre, sarà ancora possibile – spiega Marco Renzi per Proscenio Teatro – sottoscrivere l’abbonamento ai cinque appuntamenti previsti, usufruendo del costo ridotto e della possibilità di scegliersi il posto che si desidera e di averlo sempre mantenuto. E’ aperta anche la vendita dei singoli posti, oltre ai palchetti, per la collocazione in platea verranno lasciati spazi tra un nucleo familiare e l’altro. La prenotazione dei posti o degli abbonamenti può essere effettuata al numero 0734 440348 tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 14, in orari diversi è disponibile il numero 335 5268147 oppure 328 6722921. Lo slogan che accompagna la stagione è il teatro, un luogo sicuro dove fermarsi ad ascoltar storie, a sottolineare l’impegno a rendere il Teatro un luogo dove si entrerà solo con green pass o tampone in corso di validità, saranno esclusi bambini e ragazzi fino a 12 anni di età. Ingresso unico singolo spettacolo 6 euro, abbonamento a 5, spettacoli 25 euro. Apertura della Sala al pubblico ore 16,30, inizio spettacolo ore 17”.

Lo spettacolo che verrà presentato si intitola ‘La Bella Addormentata’, ultima produzione di Proscenio Teatro, si tratta di una divertentissima rilettura della celeberrima favola de “La Bella Addormentata nel Bosco” nelle versioni dei Fratelli Grimm e Charles Perrault, un lavoro giocato tra attori e pupazzi che prevede diversi momenti di interazione con il pubblico. In scena Roberto Rossetti e Simona Ripari, testo e regia di Marco Renzi.

“Com’è oramai tradizione della stagione sangiorgese, lo spettacolo – conclude Renzi – verrà preceduto dall’assegnazione di tre libri estratti a sorte tra tutti i presenti tramite consegna all’ingresso di un numero di riferimento. Leggere è importante, anzi, fondamentale nello sviluppo e nella crescita di ciascuno di noi, attraverso questa iniziativa cerchiamo di dare il nostro piccolo contributo allo sviluppo e alla conoscenza del libro”.