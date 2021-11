Dopo il camper vaccinale, tamponi antigenici gratuiti per la popolazione scolastica

SANT'ELPIDIO A MARE - Sabato e domenica prossima, 20 e 21 novembre, verrà allestito il servizio in modalità drive in zona bocciofila. Sarà dunque data la possibilità agli studenti delle scuole primarie e secondarie, nonché a quelli delle scuole per l’infanzia, al personale Ata e agli insegnanti di partecipare ad uno screening collettivo

18 Novembre 2021 - Ore 11:13 ...

Dopo la presenza del Camper Vaccinale presso il piazzale adiacente alle poste che ha permesso ad oltre 70 persone di vaccinarsi nella giornata di ieri, l’amministrazione comunale continua a mettere in campo iniziative che mirano a prevenire la diffusione del Covid 19.

Sabato 20 e domenica 21 novembre (si sono scelte queste date confidando su una maggiore disponibilità delle famiglie essendo un fine settimana) sarà data la possibilità a tutti gli studenti delle scuole primarie e secondarie del territorio nonché a quelli delle scuole per l’infanzia, al personale Ata e agli insegnanti di partecipare ad uno screening destinato alla popolazione scolastica con test antigenici.

Gli uffici hanno predisposto un calendario dettagliato (vedi l’immagine sotto correlata) atto a scaglionare le presenze nell’arco delle due giornate che si svolgeranno con la modalità del drive-in presso il piazzale della bocciofila, in via Isonzo al capoluogo, a partire dalle ore 14.30 di sabato pomeriggio mentre per domenica sono previsti turni per l’intera giornata, dalle 9.00 alle 17.30.

“Dopo la positiva risposta della cittadinanza alla proposta di vaccinazioni utilizzando il camper vaccinale – dice il sindaco, Alessio Terrenzi – mi auguro che le famiglie degli studenti e tutto il personale scolastico aderiscano e approfittino della possibilità di effettuare uno screening utile per un sereno svolgimento dell’anno scolastico in un periodo in cui le temperature si vanno abbassando e, purtroppo, i contagi pur calando rispetto a qualche settimana fa (oggi secondo i dati della Regione Marche si contano in città 63 positivi e 88 elpidiensi in quarantena, ndr) restano sempre alti, segno che l’emergenza non è ancora superata”.

“Questa amministrazione comunale – ha proseguito il primo cittadino – è pronta a mettere in campo tutti gli strumenti di cui dispone per poter evitare che i contagi da Covid 19 aumentino, soprattutto tra la popolazione scolastica, ed abbiamo voluto finanziare test antigenici da effettuare in questo fine settimana e da ripetere, poi, il 15 e 16 gennaio, dopo la pausa natalizia. I tamponi potranno essere effettuati nella zona della bocciofila dove sarà allestito, seguendo tutti i protocolli, un drive-in che renderà semplici le procedure”.

I turni individuati per distribuire al meglio la presenza di auto al drive-in sono stati comunicati alla scuola e arriveranno alle famiglie con la distribuzione di appositi volantini.