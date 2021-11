Terrenzi: “Il camper per i vaccini serve ancora”. Sul sito del Comune c’è il modello pre-screening

SANT'ELPIDIO A MARE - Il sindaco Terrenzi: "Gli elpidiensi hanno capito che la strada del vaccino è quella giusta da percorrere e sono certo che se riuscissimo ad avere nuovamente il camper in città la risposta sarebbe nuovamente positiva da parte degli elpidiensi. Cercheremo anche di individuare una location migliore e più confortevole in modo che tutti coloro che vorranno possano vaccinarsi in maniera agevole"

19 Novembre 2021 - Ore 11:14 ...

Dopo la massiccia risposta avuta mercoledì scorso in occasione della presenza del camper vaccinale in città il sindaco, Alessio Terrenzi, ha inoltrato una nuova richiesta all’Asur Marche per poter nuovamente avere il camper a disposizione degli elpidiensi che volessero vaccinarsi.

Mercoledì scorso sono state utilizzate tutte le dosi disponibili e per andare incontro anche a chi, purtroppo, non ha potuto farlo in quella occasione, si è chiesto di poter riproporre il servizio.

“Gli elpidiensi hanno capito che la strada del vaccino è quella giusta da percorrere – commenta il primo cittadino – e sono certo che se riuscissimo ad avere nuovamente il camper in città la risposta sarebbe nuovamente positiva da parte degli elpidiensi. Cercheremo anche di individuare una location migliore e più confortevole in modo che tutti coloro che vorranno possano vaccinarsi in maniera agevole”.

In attesa di avere un riscontro dall’Asur Marche gli uffici comunali sono al lavoro anche su un altro fronte, quello dello screening riservato alla popolazione scolastica nel pomeriggio di domani e per tutta la giornata di domenica.

Oltre agli alunni e alle alunne delle scuole per l’infanzia, primaria e secondaria, personale Ata e docenti dell’Isc, potranno sottoporsi allo screening anche gli autisti scuolabus e le assistenti che con gli alunni sono in contatto quotidianamente.

“Per agevolare le operazioni – aggiunge il Sindaco – coloro che si recheranno presso il drive-in allestito presso il piazzale della bocciofila secondo il calendario già diffuso sono invitati a portare compilato il modello che è scaricabile dal sito internet del comune – www.santelpidioamare.it nell’apposita sezione ‘Coronavirus’ – dall’app FlagMii e che abbiamo chiesto alla scuola di pubblicare anche sui suoi canali, sito e registro elettronico dell’Isc”.