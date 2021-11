Acquaroli: “Situazione diversa da un anno fa. Risultato evidente della vaccinazione”

COVID - A due giorni dalla somministrazione della terza dose agli over '40, il presidente della Regione analizza il panorama sanitario

20 Novembre 2021 - Ore 10:52 ...

A due giorni dall’avvio della campagna vaccinale per la somministrazione della terza dose agli over 40, il presidente della Regione Francesco Acquaroli fa il punto della situazione. «I dati di queste ultime settimane ci raccontano, in Italia e in tutta Europa, un aumento dei contagi come era prevedibile con la stagione più fredda. È importante analizzare il peso, ancora contenuto nella nostra regione, dei ricoveri sia in area medica che in terapia intensiva, un risultato evidente della campagna di vaccinazione, rispetto agli stessi mesi dello scorso anno quando la situazione era molto diversa».

Poi le raccomandazioni: «Proprio per frenare la curva del contagio e tenere sotto controllo i ricoveri ospedalieri, in questa fase così delicata, dobbiamo mantenere alta la guardia e ricordare sempre di mettere in pratica tutte le misure di prevenzione che ormai conosciamo». Il governatore delle Marche nei giorni scorsi aveva dichiarato che non avrebbe gradito misure governative nei confronti dei non vaccinati o green pass rinforzato. Partono da lunedì anche vaccinazioni per gli over 40 ma anche per i caregiver, ma solo se nati dal 1981 e anni precedenti che abbiano effettuato l’ultima dose da 6 mesi, si tratta di circa 8 mila persone su una platea complessiva di 27 mila persone. Da lunedì ampliati anche gli orari di accesso ai centri vaccinali di Civitanova e Macerata. «Eravamo pronti ad aprire la terza dose anche per i caregiver con età inferiore a 40 anni – spiega il presidente della Regione Francesco Acquaroli -ma le attuali indicazioni ministeriali fissano il limite anagrafico per ricevere la terza dose di richiamo solo a persone di età uguale o superiore a 40 anni».