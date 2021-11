Decima edizione di “Domeniche a teatro”: aperta la campagna abbonamenti

MONTEGIORGIO - Quattro gli appuntamenti in cartellone, dal mese di Dicembre a quello di Marzo. Si parte, come è oramai tradizione il giorno dell'Immacolata, mercoledì 8 dicembre, quando al teatro si accenderà anche l'albero di Natale realizzato dai ragazzi della Città

Al via a campagna abbonamenti al Teatro “Domenico Alaloena” di Montegiorgio per la decima edizione di DOMENICHE A TEATRO, la stagione di spettacoli per bambini e famiglie, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Montegiorgio e da Proscenio Teatro, nell’ambito di TIR-TEATRI IN RETE 2021-2022, che con i suoi trentasei anni di attività è il più longevo e grande circuito di teatro per ragazzi, scuole e famiglie nella parte sud della Regione Marche.

Quattro gli appuntamenti in cartellone, dal mese di Dicembre a quello di Marzo. Si parte, come è oramai tradizione il giorno dell’Immacolata, mercoledì 8 dicembre, quando al teatro si accenderà anche l’albero di Natale realizzato dai ragazzi della Città, subito dopo si potrà assistere al primo spettacolo: “LA BELLA ADDORMENTATA?” novità stagionale di “Proscenio Teatro Ragazzi”, uno spettacolo divertentissimo, giocato tra attori e pupazzi animati, in cui il pubblico sarà chiamato non solo ad interagire ma a far parte dello spettacolo stesso, sarà una festa, un grande gioco in grado di coinvolgere tutti, grandi e piccoli. Domenica 9 gennaio sarà “IL BRUTTO ANATROCCOLO” di Andersen a tenerci compagnia, una storia intramontabile e poetica, oggi più che mai attuale e sempre in gradi di emozionarci. Domenica 6 febbraio sarà la volta di “IN BOCCA AL LUPO” un lavoro in cui l’arte dell’attore si intreccia con quella dei pupazzi mossi a vista per uno spettacolo che siamo certi saprà soddisfare ogni genere di gusto. Chiude la stagione, domenica 13 marzo, l’intramontabile “PINOCCHIO” della compagnia “Panta Rei” di Vicenza, un viaggio attraverso i personaggi di una vicenda che ha affascinato grandi e piccoli in ogni angolo del mondo.

Quattro appuntamenti per stare insieme durante il sempre troppo lungo inverno, quattro occasioni di incontro, di socialità, di divertimento e di crescita.

“Ricordiamo – spiegano che è aperta la campagna abbonamenti e che, da lunedì 29 novembre, sarà possibile prenotare anche per il singolo spettacolo. Il costo dell’abbonamento, sia per i grandi che per i piccoli, è di € 16,00, l’ingresso per il singolo spettacolo è di € 5,00”.

Prenotare un abbonamento è semplicissimo, basta telefonare allo 0734 440348 dal lunedì al venerdì, ore 9/14, in altri orari sono disponibili i seguenti numeri: 35 5268147 – 328 6722921. L’abbonamento potrà essere ritirato in occasione del primo spettacolo il giorno 8 dicembre. Si ricorda che l’abbonamento non è nominale e in caso di impossibilità a venire potrà essere ceduto a qualsiasi altra persona. Sono disponibili palchetti ad uso esclusivo per le famiglie e per i posti in platea verrà lasciata una poltrona libera tra un nucleo familiare e l’altro.

I biglietti possono essere riservati dal lunedì che precede la domenica ai numeri sopra indicati, oppure allo 0734 952067 (lun-ven ore 9/14), ed anche acquistati sul sito www.ciaotickets.com. Il biglietto potrà essere ovviamente acquistato anche lo stesso giorno di spettacolo presso il botteghino del Teatro “Alaleona” a partire dalle ore 16,45. Inizio spettacoli ore 17,15.

Lo slogan che accompagna la stagione è “IL TEATRO, UN LUOGO SICURO DOVE FERMARSI AD ASCOLTARE STORIE”, a rimarcare che l’ingresso sarà consentito solo con gree n pass o tampone in corso di validità, esclusi ragazzi fino 12 anni. Al contempo si vuole affermare l’importanza dello spettacolo dal vivo, in special modo verso i più piccoli, soprattutto oggi, dove la virtualità: tra televisione, social e telefonini, dilaga spesso incontrastata nella nostra vita quotidiana.