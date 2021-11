I dati della pandemia non vanno bene e 150mila persone ancora devono vaccinarsi

IL COMMENTO di Claudio Maria Maffei - La vaccinazione nelle Marche ha bisogno che molti cittadini prima di Natale si facciano e ci facciano un regalo

26 Novembre 2021 - Ore 17:38 ...

di Claudio Maria Maffei*

I dati della pandemia non vanno bene in Italia come nelle Marche, dove la Provincia di Ascoli Piceno sta scalando la classifica delle Province più colpite. Ieri era al quattordicesimo posto con oltre 200 nuovi casi alla settimana ogni 100.000 abitanti.

Su questi dati una grossa influenza la giocano le persone che non si vaccinano come si vede dall’azzurro di quel grafico. Corrisponde ai non vaccinati nelle Marche (dato aggiornato a due giorni fa): il 10% dei sessantenni (da 60 a 69), il 14% dei cinquantenni, il 19% di trentenni e quarantenni, il 14% dei ventenni (bravi questi ventenni, meglio dei fratelli e dei cugini più grandi di età). Equivalgono a circa 150.000 adulti tra i 20 e i 69 anni. Forse è bene ricordare che un quarto circa dei ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia ha tra 40 e 59 anni. Sempre grazie agli operatori e ai dirigenti che ci consentono di vaccinarci. Non sempre quando e dove vogliamo, ma questo non è certo colpa loro. Grazie e grazie ancora.

*Medico e dirigente sanitario in pensione