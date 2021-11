La panoramica sul campionato a squadre di Biliardo a Stecca

FEDERBILIARDO SPORTIVO – Turno di gare con le tre formazioni del Fermano tutte a segno. Doppio successo per i due team del Monte Urano, pari per i petritolesi del Birillo Rosso

26 Novembre 2021

di Tiziano Vesprini

FERMO – Quarta giornata di andata, delle nove in programma, del Campionato interregionale di Biliardo a Stecca a squadre Fermo – Ascoli – Macerata, che ha visto tutte e tre i team del Fermano andare a segno.

Pari (3-3), non eccessivamente esaltante, del Birillo Rosso di Petritoli, in casa con l’ex fanalino di coda Potenza Picena. Bene le due formazioni della Bocciofila Monte Urano, la squadra B ha espugnato, per quattro a due, la sede di gioco del Biliardo Club Ascoli/A, il team calzaturiero A ha superato in casa (4-2) Il Diamante/A Civitanova Marche. Negli altri centri sportivi biliardo: Il Tempio del Biliardo Castelraimondo vs Bocciofila Macerata: 6-0 e Il Diamante/B Civitanova vs Biliardo Club Ascoli/B 5-1.

Classifica guidata da Il Diamante/B Civitanova con punti 18, seconda posizione per la Bocciofila Monte Urano/A (16), terze a pari merito: Biliardo Club Ascoli/B e Il Tempio del Biliardo (14), seguono: Il Diamante/A (13), Birillo Rosso Petritoli e Bocciofila Monte Urano/B (11), Biliardo Club Ascoli/A e Potenza Picena (8), Bocciofila Macerata (7).

Tabellini incontri team del Fermano

Biliardo Club Ascoli/A 2 vs Bocciofila Monte Urano/B 4: Testa vs Marco Belleggia 88-126, Mazzoccanti vs Gianluca Olmi 82-123, Castelli/Romanucci vs Ubaldo Fiori / Bruno Di Pietro 127-135, Mazzoccanti/Testa vs Olmi/Belleggia 800-784, Castelli vs Di Pietro 400/290, Romanucci vs Fiori 200-600.

Bocciofila Monte Urano/A 4 vs Il Diamante/A 2: Leonardo Di Perna vs Bonni 81-121, Aronne Spinozzi vs Cimini 120-111, Gianni Asuni/Paolo Tarquini vs D’Errico/Tiburzi 81-132, Di Perna/Spinozzi vs Bonni/Fedeli 808-404, Luigi Luciani vs D’Errico 408-364, Asuni vs Tiburzi 612-316.

Birillo Rosso 3 vs Potenza Picena 3: Remo Pompei vs Vivani 85-122, Roberto Mercanti vs Frattari 124-82, Gianpiero Cavalieri/Luciano Ruggeri vs Renzi/Borroni 130-123, Pompei/Mercanti vs Pompei/Fratttari 476-806, Cavalieri vs Borroni 408-218, Ruggeri vs Renzi 428-664.

Prossimo turno lunedi 29 e martedì 30 novembre: Biliardo Club Ascoli/A vs Bocciofila Monte Urano/A, Il Diamante/A vs Birillo Rosso, Bocciofila Monte Urano/B vs Il Tempio del Biliardo, Potenza Picena vs Il Diamante/B, Bocciofila Macerata vs Biliardo Club Ascoli/B.