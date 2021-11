Scalella consegna un nuovo terzo posto agli Arcieri del Girfalco

TIRO CON L'ARCO - Bronzo maturato al primo memorial "Osvaldo Moretti", organizzato dalla Compagnia Arcieri di Civitanova Marche ed andato in onda nel weekend all'epilogo. Risultato frutto delle sfide disputate nella categoria compound Senior maschile, distanza dei 18 metri

28 Novembre 2021 - Ore 20:57 ...

FERMO – L’associazione sportiva Arcieri del Girfalco, guidata dal presidente Vittorio Marzetti, ha messo in bacheca un’altra domenica di soddisfazioni sportive.

Al primo memorial “Osvaldo Moretti”, organizzato dalla Compagnia Arcieri di Civitanova Marche (MC) ed andato in scena nel weekend corrente di sabato 27 e domenica 28 novembre, il portacolori del sodalizio fermano Lorenzo Scalella (foto) ha guadagnato un ottimo terzo posto nella categoria compound Senior maschile, disputata sulla distanza dei 18 metri.

La gara, rientrante nel calendario ufficiale della Fitarco, ha messo in palio punti utili per le qualifiche in vista dei prossimi campionati italiani indoor.