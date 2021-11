Covid, 416 nuovi casi nelle Marche: 67 nel Fermano

IL BOLLETTINO del servizio Sanità - Nelle ultime 24 ore sono stati testati 3810 nel percorso nuove diagnosi. L'incidenza dei positivi al 10,9%, il tasso cumulativo è arrivato a 187,70. Tre ricoveri in più, stabili le terapie intensive

30 Novembre 2021 - Ore 16:11 ...

Sono 416 i nuovi casi di Covid nelle Marche, tre i ricoveri, stabili le terapie intensive. E’ il quadro che emerge dal quotidiano bollettino del servizio Sanità della Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 6751 tamponi: 3810 nel percorso nuove diagnosi e 2941 nel percorso guariti. L’incidenza dei positivi è al 10,9%, continua a salire il tasso cumulativo di contagi ogni 100mila abitanti, arrivato a 187,70.

I nuovi casi sono stati riscontrati: 129 nell’Anconetano, 81 nel Pesarese, 69 nell’Ascolano, 67 nel Fermano, 52 nel Maceratese e 18 fuori regione. Un quarto di questi contagi è tra under 19, 100 per la precisione, nel grafico in basso tutti casi odierni divisi per classi d’età. I sintomatici sono 103 in tutta la regione. Sul fronte ospedaliero si registra un saldo complessivo di +3 ricoveri su ieri. A fronte di uno in meno in semi-intensiva, ce ne sono stati 4 in più nei reparti non intensivi. Ad oggi quindi i pazienti Covid nelle Marche sono 110: 24 in terapia intensiva, 28 in semi-intensiva e 58 nei reparti non intensivi. A questi si aggiungono 17 persone nei pronto soccorso.

. Nelle terapia intensive i posti letto occupati da pazienti Covid sono il 9,7% del totale, percentuale che scende all’8,9% se si considera l’area medica.