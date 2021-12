Sensibilizzazione senza sosta su benessere e prevenzione: tre nuovi convegni informativi

PORTO SANT'ELPIDIO - Lunedì 6, martedì 14 e mercoledì 15 dicembre, presso la Sala Riunioni della Croce Verde, l'assessorato e la commissione alle Pari Opportunità presenterà un nuovo ciclo di incontri dedicati a promuovere la cultura della prevenzione con esperti altamente qualificati e relatori di spessore in materia di divulgazione medico-scientifica. I temi riguarderanno l'epilessia, l'endometriosi e il papilloma virus

di Leonardo Nevischi

Benessere, prevenzione e conoscenza. Sono queste le tre keywords scelte dall’amministrazione di Porto Sant’Elpidio per presentare un nuovo ciclo di incontri dedicati a promuovere la cultura della prevenzione.

Ogni anno, infatti, eventi, dibattiti e tavole rotonde sui temi della salute in tutte le sue declinazioni – con esperti altamente qualificati e relatori di spessore in materia di divulgazione medico-scientifica, di prevenzione e di corretti stili di vita – richiamano un numero crescente di partecipanti, visitatori e studenti di ogni età. Così l’assessorato e la commissione alle Pari Opportunità hanno deciso di scendere nuovamente in campo dando vita ad un percorso informativo sviluppato in tre date.

“Come si è visto in occasione dell’incontro volto a sensibilizzare e prevenire la violenza di genere, tenuto lo scorso 25 novembre alla sala La Piccola, le adesioni da parte della cittadinanza stanno crescendo sempre di più – ha introdotto l’assessore Emanuela Ferracuti -. Per questo ringraziamo chi collabora alla riuscita di tali eventi ed i professionisti che gratuitamente si mettono a disposizione e consentono di affrontare temi importanti della medicina e della sanità con modalità comunicative in grado di arrivare a tutti. È giusto che l’informazione coinvolga chiunque, per questo tutti e tre gli eventi saranno in collaborazione con l’Ens (Ente Nazionale Sordi) della sezione di Ascoli Piceno e Fermo”.

Il primo convegno, che si svolgerà nella Sala Riunioni della Croce Verde alle ore 21.15, sarà lunedì 6 dicembre e sarà dedicato alla diagnosi e alla convivenza con l’epilessia. “È un tema di cui sicuramente sentiamo molto parlare ma di cui tecnicamente conosciamo poco – ha sottolineato la presidente della commissione elpidiense alle Pari Opportunità, Ilaria Santandrea -. L’incontro può essere utile ai partecipanti per approfondire la tematica su una patologia che colpisce tantissime persone”.

A tal proposito, interverranno Nicoletta Foschi, medico specialista in neurologia e dirigente nel Centro Epilessia del dipartimento Scienze Neurologiche dell’Ospedali Riuniti di Ancona, Edy Virgili, specialista in scienze dell’alimentazione, ed Erika Onorato, psicologa e psicoterapeuta. Il convegno sarà poi realizzato con il patrocinio del comitato Pari Opportunità Regionale e con la collaborazione del Moica Marche (Movimento Italiano Casalinghe). “In 39 anni di volontariato il Moica non ha agito solo negli ambienti familiari, ma si è occupata anche di diritti, ambiente, sicurezza, arte, cultura, solidarietà, violenza, tempo libero, benessere e salute – è intervenuta in remoto la presidente Elisa Cingolani -. Pertanto ci fa piacere presenziare a questo incontro, perché nelle Marche sono ben 15 mila le persone senza differenza di età, sesso e etnia che soffrono di epilessia e lunedì prossimo la dottoressa Foschi sfaterà alcuni luoghi comuni che interessano chi ne è colpito”.

Il secondo convegno parlerà dell’endometriosi e si svolgerà martedì 14 dicembre alle ore 21.15 (sempre presso la Sala Riunioni della Croce Verde). Ogni appuntamento avrà la presenza fissa di un medico, di una nutrizionista e di una psicologa – psicoterapetua, in modo tale da affrontare il problema a 360 gradi, sia dal punto di vista clinico sia psicologico. In questo interverranno Emanuele Colageo, medico di Ginecologia ed Ostetricia dell’Ospedale “Murri” di Fermo, Edy Virgili e Lucia Montesi.

Il giorno successivo (nella stessa location ed alla stessa ora), l’ultimo convegno sarà dedicato nuovamente all’ambito ginecologico: con Loredana Martellini, dirigente e medico di Ginecologia ed Ostetricia dell’Ospedale “Murri” di Fermo, la nutrizionista Edy Virgili e la presidente dell’Ordine degli Psicologi della Regione Marche, Katia Marilungo, verrà affrontato il tema della prevenzione e della diagnosi del papilloma virus.

Ogni incontro sarà gratuito e si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-Covid: infatti per accedere alla Sala Riunioni della Croce Verde sarà necessario essere muniti di green pass ed aver prenotato al numero 338-5820212.