Le Lega rinnova i direttivi: appuntamento anche a Montegranaro

LEGA - Domenica 5 dicembre verranno eletti i segretari comunali e i direttivi di sezione di sei comuni marchigiani

3 Dicembre 2021 - Ore 15:10 ...

“Domenica 5 dicembre verranno eletti i segretari comunali e i direttivi di sezione di sei comuni marchigiani – rende noto il Commissario della Lega Marche, On. Riccardo Augusto Marchetti – Falconara Marittima, Filottrano, Matelica, Montalto Marche, Montegranaro e Recanati, le città che andranno a congresso. Si tratta del primo passo verso il riassetto della Lega nelle Marche – prosegue il Commissario – Dal mio arrivo nel maggio 2020 ad oggi siamo cresciuti esponenzialmente, molti i nuovi ingressi e tante le conferme: c’è quindi la necessità di rafforzare la nostra identità e presenza nei territori”.

“La Lega nasce proprio come forza di territorio – sottolinea Marchetti – Qui abbiamo le nostre radici, pertanto i congressi comunali rappresentano un momento importante e decisivo per il nostro movimento. I congressi di domenica non sono il punto di arrivo, ma l’inizio di una nuova era che ci vedrà ancora più protagonisti del presente e del futuro di questa terra – conclude Marchetti – stiamo lavorando per costruire una squadra sempre più compatta e concreta, che sappia essere determinante in ogni contesto”.