Mariano Langiotti nuovo segretario cittadino del Partito Democratico di Porto Sant’Elpidio

PORTO SANT'ELPIDIO - "Il Partito Democratico di Porto Sant’Elpidio è unito e compatto intorno al nuovo segretario Mariano Langiotti e, grazie anche al buon lavoro svolto fino ad ora dal Sindaco Nazareno Franchellucci e la sua Giunta, è convinto di essere pronto per le prossime sfide che lo attenderà nella primavera del 2023"

7 Dicembre 2021 - Ore 09:44 ...

Sabato 4 dicembre 2021 si è svolto presso la sala riunioni della Croce Verde di Porto Sant’Elpidio, il congresso cittadino del Partito Democratico e, dopo un’intensa discussione degli iscritti che hanno partecipato, è stato eletto Mariano Langiotti nuovo Segretario Cittadino.

“È un momento delicato per il PD marchigiano dopo la sconfitta subita alle elezioni regionali nell’autunno del 2020, dove la nuova Giunta di centrodestra guidata da Francesco Acquaroli, ha preso le redini della Regione Marche – spiegano dal Pd elpidiense – Dopo che il segretario nazionale Enrico Letta ha commissariato il PD regionale, il partito sta attraversando un momento di disorientamento. La speranza di tutti gli iscritti è che i nuovi dirigenti che prenderanno la guida del PD marchigiano, abbiano la forza e la volontà di reagire per rimettersi in gioco, al fine di affrontare le prossime dure sfide che ci aspetteranno. Il Partito Democratico di Porto Sant’Elpidio è unito e compatto intorno al nuovo segretario Mariano Langiotti e, grazie anche al buon lavoro svolto fino ad ora dal Sindaco Nazareno Franchellucci e la sua Giunta, è convinto di essere pronto per le prossime sfide che lo attenderà nella primavera del 2023. Un ringraziamento è dovuto alla segretaria Patrizia Canzonetta giunta a termine di mandato, per l’impegno la determinazione e la passione con cui ha condotto il Circolo Cittadino fino ad oggi, con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti”.

I componenti del nuovo direttivo cittadino, sono: Franchellucci Nazareno, Canzonetta Patrizia, Langiotti Mariano, Pasquali Annalinda, Vallesi Carlo, Santini Silvia, Cognigni Carlo, Mecozzi Barbara, Berdini Filippo, Sottanella Marisa, Acconcia Aldo, Morrone Anna, Conti Alberto, Cerretani Francesca, Properzi Massimo, Stortini Anna e Rossano Fabio.