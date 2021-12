Covid, 195 nuovi casi nelle Marche: uno solo nel Fermano

IL BOLLETTINO del Servizio Sanità - Testati 1.404 tamponi nel percorso nuove diagnosi, positivo il 13,9%. Scende il tasso cumulativo di contagi ogni 100mila abitanti, oggi a quota 174,03 (ieri 190)

9 Dicembre 2021 - Ore 12:31 ...

Covid, 195 nuovi casi nelle Marche su 1.404 tamponi analizzati nel percorso nuove diagnosi. Un numero basso rispetto ai giorni scorsi, dovuto al minor numero di esami processati ieri, giorno di festa, con l’incidenza dei positivi che è in crescita, al 13,9% (ieri 11,7%). E’ quanto fa sapere il servizio Sanità della Regione.

Nelle ultime 24 ore sono stati testati complessivamente 2.453 tamponi, 1.049 nel percorso guariti. Scende il tasso cumulativo di contagi ogni 100mila abitanti, oggi a quota 174,03 (ieri 190). La provincia che ha fatto registrare più casi è Ancona (90), seguono Macerata (68), Ascoli (17), Pesaro-Urbino (15), Fermo (1), 3 da fuori regione. Di questi, 48 sono tra under 18. Nella tabella in basso tutti i casi divisi per fasce d’età. I sintomatici in tutta la regione sono 48. Nelle terapie intensiva il 77% è occupato da non vaccinati, il 23% da persone con 2 o 3 dosi di vaccino, nell’area medica la percentuale di non vaccinati è il 59%, 41% quella dei vaccinati.