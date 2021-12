Covid, contagi in risalita, 595 nuovi casi nelle Marche: 40 nel Fermano

IL BOLLETTINO del Servizio Sanità - Testati 3.731 tamponi nel percorso nuove diagnosi,

12 Dicembre 2021 - Ore 11:48 ...

Il Covid continua a farsi sentire: da tre giorni si registra un significativo numero di nuovi casi. Oggi sono 595. Se il primo giorno, il 9 dicembre, poteva essere considerato di assestamento, vista la ridotta refertazione dell’8 dicembre, giorno festivo, i dati di ieri e oggi confermano una fase di aumento dell’incidenza da valutare i prossimi giorni. La fascia di età più colpita è quella tra i 25 e i 59 anni.

Come già detto oggi sono 595 i nuovi contagi nelle Marche. A comunicarlo il Servizio sanità della Regione nel consueto bollettino. In aumento rispetto a ieri l’incidenza dei positivi (passa dal 14,2%, ieri al 15,9%). Cresce ancora il tasso cumulativo di contagi ogni 100mila abitanti (da 192,35 a 200,41). Nelle ultime 24 ore sono stati testati 6.448 tamponi: 3.731 nel percorso nuove diagnosi e 2.717 nel percorso guariti. La provincia che ha fatto registrare più contagi è Ancona (196), seguono Pesaro (156), Macerata (119), Ascoli (63), Fermo (40), 21 da fuori regione. Di questi, 161 sono tra under 18, 29 tra 19 e 24 anni, 149 tra 25 e 44 anni, 125 tra 45 e 59 anni, 131 tra gli over 60. I sintomatici sono 145. I contagi sono avvenuti per un contatto domestico (186) o dopo un contatto stretto con un positivo (143 casi). Undici i contagi in setting scolastico e tre in contesto lavorativo.

L’occupazione di terapie intensive da parte dei non vaccinati è al 77%, quella in area medica è del 58%. I prenotati per la terza dose dal 22 novembre sono più di 200mila.