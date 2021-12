Tappa fermana per la campagna “Parliamone insieme”: Covid e vaccini spiegati ai cittadini

FERMO - Tappa anche a Fermo stamane della campagna "Parliamone Insieme" promossa dall'Asur Marche, dalla Regione e dalle Aree vaste con l'obiettivo di informare i cittadini sulla vaccinazione anti Covid e tentare di sciogliere i dubbi di chi non si è ancora sottoposto a vaccinazione.

12 Dicembre 2021 - Ore 14:09 ...

di Sandro Renzi

Il camper dell’Area Vasta 4 ha fatto tappa stamane in piazza del Popolo a Fermo con l’obiettivo di informare i cittadini sulle vaccinazioni anti Covid. Si tratta della campagna “Parliamone Insieme” promossa dall’Asur Marche, dalla Regione e dalla Protezione civile. L’intento è per l’appunto quello di informare e raggiungere gli scettici del vaccino, cercando al contempo di sensibilizzarli sulla opportunità di ricorrere a questo strumento di lotta alla pandemia. Complice anche il freddo pungente, poco più di una decina di persone si è affacciata nel camper per avere informazioni fornite puntualmente dal dott. Paolo Padovani, che ha guidato il reparto infettivi dell’ospedale Murri di Fermo, e che sebbene in pensione, insieme ad un gruppo di giovani volontari, ha garantito all’Area vasta la propria disponibilità ad incontrare la cittadinanza e a rispondere ai tanti dubbi e quesiti sollevati.

“E’ difficile convincere chi non vuole vaccinarsi, ma questo è l’unico strumento democratico che abbiamo per diffondere le informazioni” ha detto Padovani “è fondamentale farle circolare soprattutto nei canali giusti. Compito della comunità scientifica è vigilare perché solo le informazioni corrette e provate siano poi divulgate”. Piena fiducia quindi nel mondo della sanità che si è prodigato in questi due anni per fermare la diffusione della pandemia. “Può ancora oggi ritenersi sperimentale un farmaco utilizzato da dieci mesi su milioni e milioni di persone? Personalmente non credo. Gli effetti immediati sono conosciuti. Sono stati acquisiti e studiati tantissimi dati” spiega Padovani.