Con il raduno della Collegiale Nazionale, Fermo è capitale della scherma paralimpica

SCHERMA - All'interno della palestra di via Leti, da ieri, al lavoro gli azzurri di categoria dopo un weekend ricco di gare. Il saluto dell'amministrazione comunale, con il sindaco Calcinaro, l'assessore Scarfini e la consigliera Remoli

14 Dicembre 2021

FERMO – La città del Girfalco sempre più al centro dello sport nazionale.

A dimostrarlo i fatti di questi giorni: nella palestra di via Leti il meglio della scherma paralimpica con sabato e domenica scorsi le gare della prima Prova Nazionale Paralimpica e non vedenti di Scherma, che ha visto, su delega della Federazione Italiana, il coordinamento dell’evento dell’Accademia della Scherma di Fermo, presieduta da Carlo Millevolte e Fabio Castori vice Presidente, da sempre impegnata con il progetto “Tutti in guardia” nel sensibilizzare su come lo sport in generale e la scherma in particolare possano essere altamente inclusivi e socializzanti. Non a caso l’Accademia di Fermo è l’unico centro di scherma paralimpica delle Marche che organizza corsi e svolge attività agonistica nazionale ed internazionale.

Un evento di enorme importanza a livello sportivo quello di Fermo vista la partecipazione dei migliori schermidori della Nazionale italiana, compresi gli olimpionici impegnati la scorsa estate alle Paralimpiadi di Tokyo 2021. E’ stata la prima prova nazionale dell’anno e la seconda stagionale in ordine di tempo dopo la prova di Coppa del Mondo svoltasi a metà novembre a Pisa. Unico evento nazionale in programma in questo 2021 a svolgersi nelle Marche, che ha segnato l’inizio del percorso che condurrà all’assegnazione del titolo tricolore a giugno 2022 a Macerata. Tra i partecipanti e a farsi valere tra l’altro ci sono stati due atleti dell’Accademia: nella scherma in carrozzina Michele Massa al momento unico atleta marchigiano e che, nonostante la giovanissima età, da qualche anno fa parte delle nazionali di fioretto e di spada maschile (lo scorso mese di novembre nel fioretto ha conquistato il bronzo alla prova di Coppa del Mondo svoltasi a Pisa); nella prova non vedenti si è distinto Simone Giacomelli, al debutto in questa specialità.

Da ieri, lunedì 13 e fino a giovedì sempre la palestra di via Leti è sede del raduno collegiale della Nazionale di scherma in carrozzina. Prima della sessione di allenamento, ieri pomeriggio, il sindaco Paolo Calcinaro, l’assessore allo sport Alberto Scarfini e la presidente della Terza Commissione Consiliare, Silvia Remoli, hanno voluto portare il saluto della città agli atleti.

In particolare, il sindaco Calcinaro nell’esprimere il benvenuto e accogliere i convocati ha ricordato come Fermo sia onorata e orgogliosa di questa loro presenza, dell’impegno della città nello sport che non è nuova ad accogliere rappresentative di Nazionali di diverse discipline sportive paralimpiche, ha sottolineato lo spirito di collaborazione fra società locali come quelle che per questo importante raduno hanno con molto piacere lasciato la palestra per questi giorni alla Nazionale di scherma paralimpica, ha ringraziato il prezioso lavoro dell’Accademia fermana ed ha auspicato anche un ritorno degli atleti a Fermo con le loro famiglie come turisti, donando loro un cofanetto con le principali pubblicazioni turistiche della città.

Hanno sottolineato l’assoluta importanza della presenza della Nazionale paralimpica sia l’assessore Alberto Scarfini, che ha ricordato come lo sport a questi livelli rappresenti una ribalta importante per la città anche per farla conoscere sempre più anche da un punto di vista culturale e turistico, che la presidente della Commissione Consiliare, Silvia Remoli, che ha sottolineato come le federazioni sportive nazionali scelgano Fermo sia per le strutture sportive adeguate che la città offre che per il clima di accoglienza e per l’ambiente sereno in cui possono curare la preparazione.

Parole di gratitudine per l’accoglienza sono arrivate dal Consigliere della Federazione Italiana Scherma, Alberto Ancarani, che ha ringraziato l’amministrazione comunale sia per la struttura della palestra, “assolutamente idonea – ha detto – che per come gli atleti sono stati accolti ed hanno soggiornato in Città”. Alla presenza del Coordinatore della Nazionale Paralimpica, Dino Meglio, e dei Responsabili d’arma Marco Ciari (sciabola), Francesco Martinelli (spada) e Simone Vanni (fioretto), lavorano al ritiro fermano 16 atleti (in ordine alfabetico): Matteo Betti, Alessia Biagini, Sofia Brunati, Rebecca D’Agostino, Matteo Dei Rossi, Sofia Della Vedova, Edoardo Giordan, Emanuele Lambertini, Veronica Martini, Michele Massa, Andreea Mogos, Elisa Molteni, Alberto Morelli, Gianmarco Paolucci, Rossana Pasquino e Beatrice Vio. Con gli azzurri a Fermo anche i preparatori atletici Giuseppe Cerqua e Michele Mariotti, i fisioterapisti Christian Lorenzini e Giulia Talluri e il tecnico delle armi Antonio Aiello.

