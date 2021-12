Potes Montegiorgio, Cesetti alla Regione: “Tagliarla o spostarla? Disagi enormi alla popolazione, Grinta rassicuri i cittadini”

SANITA' - Il consigliere regionale Pd: "Ritengo indispensabile che siano messe in campo tutte le azioni utili a salvaguardare il servizio, oggi ancora più indispensabile nel contesto di emergenza sanitaria che stiamo vivendo. E credo che se il problema è rappresentato dalla carenza di personale, la Regione Marche debba procedere all’integrazione dell’organico, anziché apportare tagli al servizio"

14 Dicembre 2021 - Ore 17:01 ...

“Spero che non corrisponda a verità la notizia secondo cui l’Asur Marche starebbe pensando di privare la Postazione Territoriale dell’Emergenza Sanitaria di Montegiorgio del medico a bordo, a causa della carenza di personale medico, o perfino di trasferirla in un altro comune. Stiamo infatti parlando di un servizio fondamentale per le comunità, che ha sempre garantito efficienza e tempestività di intervento. Mi aspetto, dunque, che il direttore dell’Area vasta 4 rassicuri quanto prima la popolazione, giustamente preoccupata dal trapelare di simili voci”. A dirlo che è il consigliere regionale del Pd, Fabrizio Cesetti, che sulla questione ha depositato questa mattina un’interrogazione alla giunta regionale.

“Se invece la notizia fosse confermata – spiega Cesetti – saremmo di fronte a un grave depotenziamento della sanità di questo territorio. La collocazione della Potes a Montegiorgio è senza dubbio strategica, considerata la posizione baricentrica rispetto ai territori della media valle del Tenna, e costituisce una struttura di supporto e integrazione al Punto di Assistenza Territoriale. Elementi che dovrebbero far riflettere attentamente la giunta regionale prima di prendere decisioni che rischiano di creare enormi disagi ai cittadini. Personalmente ritengo indispensabile che siano messe in campo tutte le azioni utili a salvaguardare il servizio, oggi ancora più indispensabile nel contesto di emergenza sanitaria che stiamo vivendo. E credo che se il problema è rappresentato dalla carenza di personale, la Regione Marche debba procedere all’integrazione dell’organico, anziché apportare tagli al servizio”.