Vaccino 5/11 anni, le prenotazioni non decollano: nel Fermano 187 in due giorni

FERMANO - La nostra provincia fanalino di coda nelle Marche anche nel rapporto tra bambini vaccinabili e totale di bimbi compresi nella fascia tra 5 e 11 anni

16 Dicembre 2021 - Ore 20:07 ...

Sono state 93 ieri e 94 oggi. Parliamo delle prenotazioni nel Fermano per le vaccinazioni dei bambini dai 5 agli 11 anni. Due numeri per un trend praticamente stabile. E che di fatto stanno a significare che le prenotazioni per la fascia d’età 5-11 non decollano. Oggi al Dipartimento di Prevenzione e Salute dell’Area vasta 4 erano in programma 10 somministrazioni (sabato ne sono previste 50, nella seconda giornata di vaccini). Nelle Marche il numero totale di bambini vaccinati tra ieri e oggi è di 112. Fermo è la provincia con meno prenotazioni ma certo è anche quella con con meno residenti e anche quella con la platea di bambini inferiore.

Guardiamo dunque qualche dato tra le varie province delle Marche: Ancona 1.419 (su 29.973 bambini in quella fascia 5-11 anni) ossia una percentuale di 4,73, Pesaro-Urbino 509 (su 22.496) pari a un 2,26%, Macerata 601 (su 18.254) pari a un 3,29%, Ascoli 247 (11.885) pari a un 2,07% e, appunto Fermo con 187 su 10.037 per una percentuale di 1,86 di bimbi prenotati sulla platea totale.