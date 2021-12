Green pass per viaggiare con il treno, controlli della Polizia locale in stazione

PORTO SANT'ELPIDIO - Una trentina i viaggiatori controllati. E tutti sono risultati in regola con le vigenti norme in materia di utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici, in questo caso ovviamente dei treni

Green pass obbligatorio per viaggiare sui mezzi pubblici. Nello specifico i treni, con il green pass per salire a bordo. E questa mattina in stazione, a Porto Sant’Elpidio, sono arrivati gli agenti della Polizia locale elpidiense. Controlli a tappeto, da parte delle divise di Porto Sant’Elpidio tra i viaggiatori.

Una trentina le certificazioni verdi controllate. E tutti i viaggiatori sono risultati, fortunatamente, in regola che le vigenti normative in materia di anti-Covid relativamente all’utilizzo dei treni. I controlli della Polizia locale, però, non finiscono certo oggi. Gli agenti guidati dal comandante Gattafoni, infatti, come tutte le forze d polizia, saranno impegnati anche nei prossimi giorni in verifiche a tutto campo sul rispetto delle leggi, in particolar modo da lunedì quando nelle Marche, e dunque anche in città, scatterà l’obbligo della mascherina anche all’aperto a causa dell’entrata della nostra regione in zona gialla.