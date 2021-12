A Porto San Giorgio arriva la “Notte d’Oro”: musica, spettacoli e street food dal pomeriggio a tarda ora

PORTO SAN GIORGIO - Un evento voluto con gli operatori commerciali che vedrà le vie del centro animate da intrattenimenti, spettacoli e musica dal primo pomeriggio fino a tarda ora

21 Dicembre 2021 - Ore 15:41 ...

“Giovedì 23 dicembre il centro di Porto San Giorgio sarà teatro della ‘Notte d’Oro’, un evento voluto con gli operatori commerciali che vedrà le vie del centro animate da intrattenimenti, spettacoli e musica dal primo pomeriggio fino a tarda ora”. Lo afferma l’assessore al Commercio Christian De Luna in occasione della presentazione del programma, inserito all’interno del cartellone delle festività “Natale d’incanto”. Oggi in Comune sono stati definiti gli ultimi dettagli organizzativi, alla presenza dell’assessore al Turismo Elisabetta Baldassarri e della referente di Confcommercio Marche Centrali Maria Teresa Scriboni.

Il programma della giornata si apre con il mercatino natalizio e di hobbistica in viale Don Minzoni (dalle ore 16). A partire dalle ore 18, sempre lungo il viale, saranno aperti al pubblico gli stand dello “street food” incentrato particolarmente sulle delizie delle feste. Alle 19 sarà proposto uno spettacolo di pizzica salentina a cura dell’associazione Aemme. Dalle ore 18,30 alle 21 la “Rio Folk band” si esibirà in piazza Matteotti. Via Gentili vedrà, dalle 21 alle 23, lo spettacolo di tango e flamenco dell’associazione Aemme mentre, dalle 21 alle 23,30 i Warsavia saranno la principale attrazione nel tratto centrale di viale Cavallotti.

La serata si conclude con l’intrattenimento per i giovanissimi in via Oderdan: dalle 23 alle 2, dj street in collaborazione con Puerto Banana (Alessandrino, Oriano e Dj Lollo) e Lampara Caffè (Lenny dj).

Per Maria Teresa Scriboni “La ‘Notte d’Oro’ nasce dall’esigenza degli operatori di creare una strategia commerciale per la città. I tempi sono difficili e queste iniziative sono importanti per dare anche occasioni di lavoro”.

La Mad Events, l’associazione che ha curato l’evento, ringrazia attraverso il referente Nicky Nardinocchi l’Amministrazione comunale “per averci scelto: sarà una serata importante che darà vita al centro, un segnale di ripartenza, con spettacoli dal vivo, sempre nel rispetto delle normative. L’iniziativa è stata pensata dal Comune anche per incentivare gli acquisti prima dell’arrivo del Santo Natale. Auspichiamo che questa prima edizione vada bene, in modo da poterla replicare”.