Covid, 689 nuovi casi nelle Marche: il 58% vaccinati con due dosi, Fermo tra le province con maggiore incidenza

IL BOLLETTINO del Servizio Sanità - Esaminati 6.196 tamponi nel percorso nuove diagnosi, il tasso cumulativo ogni 100mila abitanti arrivato a quota 296,38

21 Dicembre 2021 - Ore 12:25 ...

Covid, sono 689 i nuovi contagi nelle Marche nelle ultime 24 ore. Di questi, 123 sono tra under 18, 47 tra 19 e 24 anni, 187 nella fascia d’età 25-44 anni, 169 tra 45 e 59 anni, 163 tra over 60. I sintomatici sono in tutto 183. E’ quanto emerge dai dati dell’Osservatorio epidemiologico regionale, comunicati dal Servizio Sanità, dopo l’esame di 10.131 tamponi: 6.196 nel percorso nuove diagnosi e 3.935 nel percorso guariti. L’incidenza dei positivi è dunque al 11,1% (ieri al 18,2%), continua a salire il tasso cumulativo di nuovi contagi ogni 100mila abitanti, arrivato a 296,38 (ieri era a 284,99).

La provincia che ha fatto registrare più casi è Ancona (220), seguono: Macerata (165), Fermo (116), Pesaro-Urbino (94), Ascoli (69), 25 da fuori regione. Le province con maggiore incidenza sono Macerata, Fermo e Ancona, sui casi degli ultimi 10 giorni stanno crescendo i soggetti vaccinati positivi (vaccinati 2 dosi), sui casi di oggi il 58% erano vaccinati con due dosi. I soggetti scoperti con la seconda dose (effettuata da un tempo maggiore di 5 mesi) sono una platea sempre maggiore (oggi sono circa 360 mila persone) e incrementeranno nelle prossime settimane. Per quanto riguarda i ricoveri la percentuale di non vaccinati in terapia intensiva è al 77%.