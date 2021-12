Nuova sede per la Protezione civile dell’Unione Comuni Valdaso

GIACCHE BLU pronte ad occupare i nuovi locali che saranno consegnati nei prossimi giorni

23 Dicembre 2021 - Ore 14:36 ...

Si avvicina la consegna dei locali che ospiteranno la Protezione Civile dell’Unione Comuni Valdaso. A darne notizia il presidente, nonché sindaca di Altidona, Giuliana Porrà, che ha incontrato una rappresentanza del Gruppo di volontariato intercomunale proprio in quella che tra qualche giorno diventerà ufficialmente la loro sede.

“Nel corso del 2021 – spiega Porrà – sono stati investiti oltre 9.000 euro in nuove attrezzature da utilizzare per le attività del Gruppo. Tale investimento è stato possibile anche grazie ad un contributo straordinario erogato dalla Regione Marche come riconoscimento dell’intensa attività di supporto ai cittadini della Valdaso in occasione dell’emergenza Covid-19”.