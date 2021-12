Successo per l’undicesima ed ultima tappa dell’Adriatico Cross Tour

CICLOCROSS - Si è svolta quest'oggi, nel tradizionale appuntamento di Montegranaro, la terza Edizione del Ciclocross di Santo Stefano. Un momento, articolato nelle diverse categorie agonistiche, onorato da circa cento corridori al via

26 Dicembre 2021 - Ore 21:45 ...

MONTEGRANARO – Quasi 100 corridori al via hanno decretato il successo della terza edizione del Ciclocross di Santo Stefano che si è svolta presso l’area verde adiacente il campo sportivo “La Croce” e relative pertinenze, valevole come undicesima ed ultima frazione dell’Adriatico Cross Tour.

La competizione, organizzata dal Cycling Project Montegranaro, con il patrocinio del Comune veregrense, si è svolta alla presenza del sindaco Endrio Ubaldi, dell’assessore allo sport Gastone Gismondi, del presidente regionale della Federazione Ciclistica Italiana, Lino Secchi, del vice Massimo Romanelli e di Gioia Bartali, nipote del compianto campione toscano. Durante la gara sono arrivati anche gli apprezzamenti dell’onorevole Mauro Lucentini, che si è voluto congratulare con gli organizzatori Sauro D’Ambrosio e Stefano Vitellozzi che hanno preparato un tracciato di 2800 metri apprezzato da tutti i partecipanti.

I primi a prendere il via sono stati gli Juniores, Master, Open Femminili e Master Women che hanno gareggiato sulla distanza di 40’. Il successo è stato ad appannaggio di Diego Pacifici (Bici Adventure Team) che ha preceduto il compagno di squadra Teodoro Torresi, ed Alberto Laloni (Abitacolo Sport Club). Tra le donne Open vittoria di Giorgia Simoni (Born To Win), ciclista di casa e tra le Master Women successo di Marika Passeri (Bike Lab-Team).

Successivamente è toccato agli Open Maschili, ai Master ed agli Elite Master. La vittoria in questa gara durata un’ora è stata di Antonio Macculi (Team Cingolani) davanti ad Agostinelli e Torcianti. L’ultima corsa ha visto al via gli Allievi, Esordienti e G6. Tra gli Allievi al maschile vittoria per Matteo Tulli, tra le ragazze ha trionfato Giulia Cozzari. Negli Esordienti successi per Stefano Cavalli, nelle ragazze primo posto per Elisa Corradetti. Nei G6 primo piazzamento per Cristian Vargas e tra le donne vittoria di Sofia Anna Caterini.

Dopo le premiazioni per la gara singola, sono arrivate anche quelle a chiusura del 11° Edizione dell’Adriatico Cross Tour che quest’anno si è dibattuta in tre regioni, Marche, Abruzzo e Umbria.

