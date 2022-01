Censi, Mercuri e Viozzi protagonisti della due giorni ciclocampestre Csi

CICLOCROSS – Grande prova degli atleti del Fermano a Le Senate Winery, e nel Gran Premio Momino, che portano a casa tre ori assoluti e numerosi primi posti di categoria con prestazioni atletiche del tutto spettacolari

9 Gennaio 2022 - Ore 21:11 ...

di Tiziano Vesprini

FERMO – Altro doppio impegno ciclocrossistico di qualità e di prestigio per il Centro Sportivo Italiano di Fermo, e per il Settore Ciclismo Csi Marche, in collaborazione con lo staff organizzativo della Asd New Mario Pupilli di Grottazzolina del presidente Mario Traini.

Due gli appuntamenti ciclocampestri messi in scena nel fine settimana, il primo nell’area agricola de Le Senate Winery di Altidona, valida quale sesta prova della Cross Cup Csi Fermo, il secondo al Bike Park di Molini Girola di Fermo, il Gran Premio Momino. Entrambe le manifestazioni hanno riscosso un ottimo successo di partecipazione ed entrambe hanno offerto uno spettacolo agonistico di alto livello.

Ad Altidona, nella gara “over” assolo solitario e primo successo della propria carriera fuoristrada per il montegiorgese Mauro Mercuri, portacolori della Xtreme Bike Team di Piane di Montegiorgio che ha approfittato di una giornata poco felice del plurititolato Massimo Viozzi, della New Mario Pupilli, che si è dovuto accontentare dell’argento assoluto. Bronzo per il pescarese Carlo Tudico (Pro Life No Doping). Nella prova per le categorie under grande battaglia per la conquista del primo posto assoluto e finale al fotofinish con il senigalliese Claudio Moronci (Cicli Cingolani Pianello) a precedere il rapagnanese Gianluca Censi (Abitacolo Sport Club Rapagnano), che ha mancato di pochi centimetri la prima vittoria assoluta di carriera. Al terzo posto si è classificato Alessandro Diletti (Casteltrosino Bike Ascoli Piceno).

Al Bike Park di Fermo, Gran Premio Momino, è arrivata puntuale la riscossa dei due secondi classificati nella gara del giorno precedente. Massimo Viozzi (New Pupilli) si è aggiudicato la gara “over” precedendo Moreno Rapari della Hair Gallery Cycling Team Montegiorgio e Mauro Mercuri della Xtreme Bike Team Montegiorgio.

Gianluca Censi, rapagnanese della Abitacolo Sport Club di Rapagnano, ha finalmente potuto festeggiare la propria prima vittoria di carriera, lasciando alle sue spalle Lucio Griccini, Gruppo Ciclistico Capodarco e Paolo Pavoni (Cobo-Pavoni San Severino Marche. Nella categoria femminile doppio successo ad Altidona e Fermo per Cinzia Zacconi (New Mario Pupilli Grottazzolina).

Fotogallery