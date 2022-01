Veicoli fuori strada e alberi caduti, gli interventi dei vigili del fuoco

NEVE – Nella notte una decina quelli nel Fermano, una cinquantina in tutta la Regione

10 Gennaio 2022 - Ore 13:06

Sono stati circa 50 gli interventi effettuati nella notte dai Vigili del fuoco delle Marche a causa delle nevicate che hanno interessato la nostra regione. Le richieste sono state soprattutto per recuperi veicoli fuori strada e alberi caduti su sede stradale. Di questi interventi, sono una decina quelli nel Fermano.

Soprattutto per vetture in difficoltà per via di neve e ghiaccio che hanno reso difficile la circolazione sulle strade della provincia e per liberare le carreggiate da rami e alberi che sono caduti a causa delle precipitazioni nevose.