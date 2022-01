A Torre di Palme assegnate la maglie di Campione Nazionale Uisp

CICLOCROSS - Nel suggestivo angolo di Fermo si è svolta l'edizione numero 49 del circuito tricolore. Kermesse ben riuscita grazie all'impegno organizzativo degli Amici del Ciclismo di Porto San Giorgio, patrocinata dall'assessorato allo sport del Comune di Fermo. La lista con i vincitori di ogni categoria

16 Gennaio 2022 - Ore 18:31 ...

FERMO – In una bella giornata di sole, a Torre di Palme e precisamente alla Fonte Di Mosè, si è svolta la 49° edizione del Campionato Nazionale di Ciclocross Uisp che ha assegnato le undici maglie tricolori.

Il tutto organizzato dall’Asd Amici del Ciclismo di Porto San Giorgio con il patrocinio dell’assessorato allo sport del Comune di Fermo. La prima gara andata in scena ha visto al via i tesserati degli altri enti ed è stata vinta da Gianluca Censi (Abitacolo Sport Club) che ha preceduto la coppia del Team Co.Bo. Pavoni formata da Luigi Balducci e Giovanni Filippo Raimondi.

Successivamente spazio alle categorie M5, M6, M7, M8 e Donne. La vittoria in assoluto è stata conquistata da Massimo Corti (Hill Ciclyng) che ha preceduto Andrea Pichini (ParkPree) e Carlo Tudico (Asd Pro Life). Tra le donne, successo per Erika Mariangela Gianni (Team Bikexp).

L’ultima gara ha visto al via gli Elite Master, M1, M2, M3 e Giovani. La vittoria assoluta è stata ad appannaggio di Simone Pioli (Asd Parkpre) che ha avuto la meglio su Andrea Tudico (G. S. Moscufo) e Mirko Tondini (Team Giovannelli). Infine, sono andate in scena le premiazioni alla presenza del coordinatore nazionale, Uisp Giovanni Punzi, del segretario provinciale Umberto Cingolani, del coordinatore regionale Daniele Sanna, del segretario generale Uisp Marche, Armando Stopponi. A rappresentare il Comune di Fermo l’assessore allo sport Alberto Maria Scarfini ed il consigliere Cristian Falzolgher.

Gli organizzatori nella persona di Rolando Navigli, colgono l’occasione per «ringraziare tutti coloro che hanno permesso la buona riuscita della manifestazione, come volontari, sponsor, la Fonte Di Mosè e il Comune di Fermo che è stato vicino a chi in questi giorni ha lavorato alacremente». I campioni Nazionali Elite Master: Mirko Tondini (Team Giovannelli), M1 Andrea Tudico (G. S. Moscufo), M2 Alessandro Monticelli (Tutti in Bici Calenzano), M3 Simone Pioli (Parkpre), M4 Mario Baschieri (Mario Baschieri), M5 Massimo Corti (Hill Ciclyng), M6 Carlo Tudico (Asd Pro Life), M7 Mario Vianello (Asd Dopolavoro), M8 Mimmo Toni (Team Iaccobike), Giovani Nicolò Penserini (Team Bike Valconca), Donne Erika Mariangela Gianni (Team Bikexp).