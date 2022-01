Ecco il nuovo libro di Emanuele Luciani: ‘Il mio taccuino. Le Marche dalla vigna alla tavola’ ( Videointervista )

17 Gennaio 2022 - Ore 18:52 ... Ai microfoni di Radio FM1 Emanuele Luciani e Simone Giaconi

Sapori, racconti e tradizioni del territorio marchigiano sono stati raccolti in ‘Il mio taccuino. Le Marche dalla vigna alla tavola’, il nuovo libro di Emanuele Luciani. Lo ha presentato questa mattina ai microfoni di Radio FM1 insieme all’editore Simone Giaconi. La stesura trae le radici nel progetto ‘Cuspide della Triade Sacra’ inserito all’interno dell’iniziativa regionale ‘Dalla vigna alla tavola’. «È stata un’iniziativa molto emozionante e da quel momento sono esplosi contatti e visualizzazioni in tutta Italia ed Europa quindi non potevamo concludere l’esperienza senza provare a darle un seguito. Ecco allora che ho deciso di scrivere dei racconti storici riguardanti il territorio marchigiano. Sono ispirati ad avvenimenti realmente accaduti ma le trame sono frutto della mia fantasia. Ho adottato questa soluzione ibrida in quanto desidero coinvolgere emotivamente il lettore ed immergerlo all’interno della tradizione marchigiana. Infatti sono state inserite anche delle miniature in stile medievale di Diego Del Giudice per amplificare le storie raccontate. Una volta terminato il lavoro, ho contattato il mio amico Simone Giaconi e abbiamo deciso di pubblicarlo». La raccolta di racconti permette dunque di viaggiare attraverso navi che guerreggiano, come quelle dei Piceni ed i Liburni, o di incontrare i simboli della tradizione appenninica marchigiana. Insomma, l’opera di Luciani, attraverso trame dinamiche e coinvolgenti degli eventi storici, diffonde la cultura del territorio con uno stile originale. Si appassiona alle discipline storiche durante gli studi universitari presso la Facoltà di Beni Culturali, poi assume il ruolo di guida ambientale e l’UE lo premia con il titolo di Ambasciatore del Patto Europeo per il Clima. Le esperienze accumulate durate queste attività vengono riunite proprio in ‘Il mio taccuino. Le Marche dalla vigna alla tavola’. Infatti spiega l’autore: «Organizzeremo degli eventi nei ristoranti e nelle 26 cantine citati nell’opera, come passeggiate in villa, cene e degustazioni. Sarà un occasione per raccontare le Marche seguendo l’itinerario del libro. Non saranno presentazioni accademiche ma verranno associate a delle esperienze di degustazione».

La pubblicazione si sposa proprio con la casa editrice Giaconi: «In effetti la nostra mission è di veicolare le immagini del territorio marchigiano attraverso i libri. Quindi la nostra specializzazione riguarda la narrativa che veicola la nostra cultura. Lo stile del taccuino è caratteristico di Emanuele e questo emoziona il lettore. Lo presentiamo oggi in anteprima ed è disponibile presso Cartolibro Emme di Fermo, è stato distribuito in 30 librerie marchigiane, inoltre è acquistabile anche nelle librerie italiane online. Ovviamente è possibile reperirlo sul nostro sito https://giaconieditore.com/».