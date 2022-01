Screening per studenti delle superiori, su 4.805 tamponi sono 357 i positivi

17 Gennaio 2022 - Ore 09:00 ...

Screening gratuito volontario per gli studenti delle scuole superiori nelle 15 postazioni disposte dalla Regione nelle Marche, hanno partecipato in 4.805, sono 357 i positivi, il 7%.

«Abbiamo voluto rispondere alla richiesta arrivata direttamente dal mondo della scuola – dice l’assessore regionale Filippo Saltamartini -. La fascia di età 14-18 ha comunque sempre dimostrato grande responsabilità essendo i ragazzi vaccinati nel 91% dei casi con almeno una dose. Gli studenti vogliono e hanno il diritto di continuare ad andare a scuola in sicurezza facendo ricorso il meno possibile alla Dad. La via da seguire è la vaccinazione con prenotazione poiché stiamo superando le 16 mila inoculazioni al giorno che ci eravamo prefissati come obiettivo. Ora torneranno comunque anche gli open days».