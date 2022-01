“Sicuri con la neve 2022”, giornata di formazione col Cnsas per il soccorso a persona

MONTAGNA - Il Soccorso Alpino e Speleologico Marche: «Sono affrontati, in maniera sia teorica che pratica, i temi della ricerca dei travolti in valanga mediante Artva, il sondaggio ed il successivo disseppellimento. Grazie a Protezione Civile Marche e Carabinieri Forestali, sono state inoltre illustrate ai partecipanti le tecniche mediante le quali si giunge all’elaborazione del bollettino meteo nivologico»

17 Gennaio 2022 - Ore 16:33 ...

Si sono svolte ieri a Frontignano di Ussita, nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, le attività previste per la giornata “Sicuri con la neve 2022”.

È stata molto alta l’affluenza degli appassionati di montagna, dei soci Cai e delle persone che, pur essendo alle prime armi, vogliono approcciarsi in modo consapevole e responsabile alle tematiche trattate durante il corso della giornata che, purtroppo, è stata segnata da una tragedia proprio in alta quota, con il 63enne Maurizio Matteucci a perdere la vita dopo essere scivolato in un dirupo all’altezza del rifugio monte Amandola.

«Le attività – il report del Soccorso Alpino e Speleologico Marche – si sono protratte per tutta la mattinata, prevedendo diverse postazioni in cui si sono affrontati, in maniera sia teorica che pratica, i temi della ricerca dei travolti in valanga mediante Artva, il sondaggio ed il successivo disseppellimento. Grazie a Protezione Civile Marche e Carabinieri Forestali, sono state inoltre illustrate ai partecipanti le tecniche mediante le quali si giunge all’elaborazione del bollettino meteo nivologico, rispettivamente di Aineva e Meteomont».

Il Soccorso Alpino e Speleologico Marche ringrazia «tutti i partecipanti e coloro che si adoperano nell’organizzazione di giornate come quella di ieri che, visti i recenti tristi avvenimenti, svolgono un ruolo ancor più cruciale, al fine di trasmettere a quanta più gente possibile l’importanza di una frequentazione responsabile della montagna, scegliendo itinerari alla portata delle proprie capacità ed attrezzatura idonea».