Appalto rifiuti, tutto regolare: il Tar dà il via libera definitivo a Impregico

SANT'ELPIDIO A MARE - Respinti i ricorsi delle ditte arrivate seconda e terza in graduatoria, Terrenzi:"Confermata la piena legittimità dell'Amministrazione"

18 Gennaio 2022 - Ore 19:28 ...

Tutto regolare nell’appalto per la raccolta rifiuti a Sant’Elpidio a Mare. In una sentenza di ben 50 pagine, che analizza punto per punto i molteplici motivi di ricorso presentati dalla Ciclat e dalla EcoElpidiense, le aziende arrivate rispettivamente seconda e terza in graduatoria, il Tar Marche ha confermato la validità della procedura che ha portato, dal 3 gennaio scorso, la Impregico Srl a subentrare nella gestione del servizio di igiene urbana nel comune elpidiense.

L’azienda tarantina quindi è pienamente legittimata a gestire l’attività. Il tribunale ha respinto, o ritenuto inammissibili, tutti i punti dei due ricorsi, che contestavano numerosi aspetti della procedura. Ampi ed articolati i punti impugnati dai ricorrenti, si contestavano i cambiamenti avvenuti in corso d’opera sia del Responsabile del procedimento che della commissione di gara, un chiarimento che aveva modificato gli atti del bando, alcuni documenti e dichiarazioni che secondo chi ha impugnato l’aggiudicazione, il vincitore non avrebbe fornito. Ma il Tar Marche, rispondendo punto per punto, ha ritenuto non ci fossero irregolarità e condannato le due aziende a pagare le spese legali.

Una sentenza accolta con un sospiro di sollievo dall’Amministrazione comunale elpidiense. Il sindaco Alessio Terrenzi esulta: “Un verdetto chiaro e inequivocabile, che ci dà piena ragione e conferma la correttezza dell’operato di tutti gli uffici e funzionari che hanno lavorato a questo appalto importante per la nostra città. Il ringraziamento più grande va all’avvocato Massimo Ortensi che ci ha assistito ed ha svolto come sempre un lavoro straordinario. Siamo contenti anche perchè ora la Impregico potrà operare a pieno regime. Sono partiti con la nuova gestione dal 3 gennaio, ma inevitabilmente questo ricorso pendente ha condizionato l’azienda, non è semplice pianificare investimenti quando si teme che un verdetto del tribunale possa ribaltare tutto. Già dalla prossima settimana ci incontreremo per programmare i prossimi passi che daranno attuazione a tutte le novità nel servizio di raccolta rifiuti e di igiene urbana che erano previsti nel bando”.

P.Pier.