Liceo musicale, ecco l’offerta formativa. Bernardini: «Vogliamo preparare professionisti a 360 gradi» ( Videointervista )

FERMANO - Già Nicola Verzina, direttore del Conservatorio G.B. Pergolesi, aveva introdotto l’avvio del Liceo Musicale a Fermo. Oggi ai microfoni di Radio FM1 la dirigente del Liceo Artistico Preziotti-Licini, Annamaria Bernardini, ne ha descritto l’offerta formativa e gli obiettivi. L'Open day sarà domani alle ore 17 presso l'Auditorium del Conservatorio

18 Gennaio 2022 - Ore 15:51 ... Ai microfoni di Radio FM1 la dirigente scolastica Annamaria Bernardini

di Alessandro Luzi

Già Nicola Verzina, direttore del Conservatorio G.B. Pergolesi, aveva introdotto l’avvio del Liceo Musicale a Fermo. Oggi ai microfoni di Radio FM1 la dirigente del Liceo Artistico Preziotti-Licini, Annamaria Bernardini, ne ha descritto l’offerta formativa e gli obiettivi. «Il Liceo Musicale nasce da una prolifica collaborazione, ormai decennale, tra il Liceo Artistico ed il Conservatorio di Fermo – introduce la dirigente -. Abbiamo constatato la necessità di avviarlo a Fermo in quanto nelle Marche del sud è presente una cultura musicale importante ma manca l’anello di congiunzione tra la scuola secondaria ed il Conservatorio. Pesaro ed Ancona contano già due Licei Musicali ma qui è ancora assente. Il progetto, dunque, ha l’obiettivo di trattenere i talenti nel nostro territorio e offrire un percorso formativo che prepari gli allievi a tutte le professioni relative all’ambito musicale». Non solo musicisti quindi, ma vengono formati professionisti a 360 gradi. «Se uno studente volesse intraprendere una carriera divergente da quella del musicista ha la possibilità di farlo. I mestieri relativi alla musica sono molteplici, per rimanere in tema, cito per esempio il conduttore radiofonico. Proponiamo un’ampia offerta formativa di cui lo studio dello strumento ne rappresenta una parte». Infatti l’apprendimento dello strumento sarà affiancato da altre materie più incentrate sugli aspetti culturali. «Tre ore saranno dedicate allo studio degli strumenti, di cui due con lezioni individuali e una destinata alla musica d’insieme – continua la dirigente -. Poi ci sono altre materie come composizione, tecnologie musicali e storia della musica. La preparazione è completata dalle materie già presenti in tutti gli altri Licei. Unica eccezione riguarda l’accumulo di ore settimanali. Al musicale ne sono previste 32 a fronte delle canoniche 27. Mi preme evidenziare il corso di tecnologie musicali in quanto offre la possibilità di creare e studiare musica attraverso l’utilizzo di strumenti digitali».

L’intenzione dunque è di rimanere sempre aggiornati ed in linea con le esigenze attuali. Inoltre non viene proposto solo lo studio della musica di tradizione scritta occidentale (cosiddetta ‘musica classica’) ed il jazz, ma gli approfondimenti riguardano anche il pop, il rap, il rock. «È un motivo per continuare a coltivare la passione per la musica» è l’invito della Bernardini. Infine ricorda l’appuntamento dell’Open day di domani pomeriggio alle ore 17: «Vi aspettiamo all’Auditorium del Conservatorio di Fermo per farvi conoscere il Liceo Musicale. In questi mesi stiamo raccogliendo le preiscrizioni in vista della programmazione del prossimo anno. Queste termineranno il 20 di gennaio. L’arte musicale si aggiunge agli altri indirizzi già presenti al Liceo Artistico. La mission del nostro plesso consiste nel promuovere e coltivare la sensibilità estetica per riconoscere la bellezza».