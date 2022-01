Presentato il progetto della nuova scuola primaria di Grottazzolina. Antognozzi: «Struttura innovativa e sostenibile» ( Video )

GROTTAZZOLINA - Questa mattina il sindaco, Alberto Antognozzi, il vicesindaco e assessore alla scuola, Giorgio Litantrace, e l'assessore alle politiche sociali, Samuela Andreoli, hanno presentato il progetto della nuova scuola primaria. Presenti anche l'assessore Guido Castelli e i consiglieri di maggioranza Marco Marinangeli (Lega) e Andrea Putzu (Fdi)

di Alessandro Luzi

Una struttura ispirata ai campus americani, sostenibile e con spazi da vivere anche oltre l’orario scolastico. Così sarà la nuova scuola primaria di Grottazzolina. Questa mattina il sindaco, Alberto Antognozzi, il vicesindaco e assessore alla scuola, Giorgio Litantrace, e l’assessore alle politiche sociali, Samuela Andreoli, hanno presentato il progetto presso la sala consiliare del Palazzo Comunale, davanti all’assessore regionale Guido Castelli, ed i consiglieri regionali Marco Marinangeli (Lega) e Andrea Putzu (Fdi). «Il mio sogno iniziale era di dare vita ad una scuola diversa – spiega il sindaco – che non sia solo un edificio scolastico ma vivibile anche durante il tempo libero. Era l’obiettivo principale del nostro mandato. Per realizzarla avevamo bisogno di un grande spazio e di ingenti finanziamenti, arrivati grazie al supporto della giunta regionale. Abbiamo quindi acquistato il terreno vicino la scuola media e il palazzetto dello sport. L’area è di 29.000 m² e sarà un vero e proprio polo scolastico, unico nel suo genere nella provincia fermana. Il progetto segue le nuove guide, infatti verrà realizzato con materiali sostenibili. Sarà un edificio confortevole e l’area avrà molti spazi verdi. Dal punto di vista energetico, grazie anche alla posizione assolata, sarà a impatto 0 in quanto e si sostenterà con fonti rinnovabili». A proposito di posizioni, Grottazzolina si situa in una zona singolare dal punto di vista paesaggistico. Le colline marchigiane circondano territorio comunale, sulla valle del Tenna si dipanano le coltivazioni agricole e, verso Ovest, sullo sfondo, si intravedono i Sibillini. Ecco allora che il sindaco rassicura: «Dal punto di vista architettonico la scuola si inserisce nel panorama delle nostre colline, quindi rispetterà il paesaggio circostante. La costruzione segue l’andamento del terreno, in quella zona in leggera pendenza, quindi la conformazione del plesso sarà adeguata al territorio in cui verrà costruita. I piani sono due. Il primo sarà dedicato agli studenti e alle attività didattiche, il secondo ai servizi scolastici». E conclude mostrando l’ambizioso cronoprogramma. L’obiettivo della giunta comunale è di avviare i lavori entro il 2022 e terminarli entro i primi mesi del 2024. Il prog

etto prevede un costo totale di 5.980.000 € coperti dal finanziamento per il sisma.

Castelli plaude l’amministrazione comunale di Grottazzolina per la qualità del progetto proposto e fa il punto sulle politiche economiche riguardanti il fermano: «Questa terra è stata protagonista del recupero di finanziamenti di cui si era persa traccia. In questa ordinanza di fine anno abbiamo riconosciuto 54.470.000 € di finanziamenti su scuole e quasi 10.000.000 € di integrazioni finanziarie. Quindi, in totale, per il territorio provinciale abbiamo stanziato circa 65.000.000 €. Rappresenta quasi un terzo del piano scuole delle Marche. La maggior parte di questi finanziamenti riguarda le scuole e i fondi al cratere. Poi i consiglieri regionali qui presenti mi hanno invitato a concentrare delle risorse anche fuori dal cratere. Invece, per quanto riguarda i comuni del cratere, i quali avevano alimentato una protesta perché nel contratto istituzionale di sviluppo non era stata data loro la giusta attenzione, abbiamo voluto recuperare i progetti Cis del fermano elaborati nella scorsa estate per una somma sopra a 10.000.000 €». Nella conferenza di presentazione del progetto della scuola primaria sono intervenuti anche i consiglieri regionali Andrea Putzu e Marco Marinangeli. «Porterei volentieri mio figlio in questa nuova scuola – si complimenta Andrea Putzu – Castelli ha svolto un lavoro importante ed è un consigliere aggiunto per il fermano. Ci dà sempre grande soddisfazione. Con la realizzazione di questo istituto si otterrà un importante salto di qualità per Grottazzolina. Facciamo politica per i cittadini». Concetto ribadito anche da Marinangeli: «Qui si parla di concretezza. Queste sono le vere risposte della politica alla comunità. L’amministrazione comunale di Grottazzolina rappresenta l’esempio di buona politica e dalla regione non distribuiremo più fondi a pioggia ma soltanto a chi presenta dei progetti innovativi e organici». Sempre per quanto riguarda i finanziamenti, Antognozzi ricorda che sono stati stanziati 500.000 € per la riqualificazione del cimitero, 600.000 € per il miglioramento della viabilità attraverso la realizzazione di marciapiedi, 700.000 € saranno destinati alla sistemazione del Campo Valenti, infine, in giunta attendono 1.000.000 € per la realizzazione di un asilo nido accanto all’attuale scuola dell’infanzia.