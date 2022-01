Monte Urano chiude il girone di andata al comando del campionato di Stecca

BILIARDO SPORTIVO – Alla vigilia della ripresa dell’attività sportiva la formazione A calzaturiera, che fa capo alla omonima società Bocciofila, si è espressa al meglio nei turni di recupero, salendo sul gradino più alto del podio. Monte Urano/B e Birillo Rosso Petritoli in transito nella medio/bassa classifica

23 Gennaio 2022

di Tiziano Vesprini

FERMO – Il Campionato interprovinciale Fermo-Ascoli-Macerata a squadre di Biliardo a Stecca, dopo un breve periodo tormentato da incontri rinviati per casi Covid all’interno di alcuni team, ha chiuso definitivamente la pagina del girone di andata andando a recuperare tutte gli incontri mancanti.

Girone di andata che si chiude con alterne fortune per le tre formazioni del Fermano.

Molto bene per il team A della Bocciofila Monte Urano che, sul filo di lana, raggiunge al primo posto la formazione civitanovese de Il Diamante/B, appaiandola in testa alla classifica dopo nove incontri con 36 punti. Formazione B monturanese che rispetta le sue aspettative viaggiando a metà graduatoria con 24 punti. Non molto esaltante, invece, la posizione del Birillo Rosso di Petritoli situata in penultima posizione con 20 punti conquistati.

Classifica alla fine del girone andata: Bocciofila Monte Urano/A e Il Diamante/B Civitanova Marche 36 punti, Nuovo Biliardo Club Ascoli/B e Il Diamante/A 32, Il Tempio del Biliardo Castelraimondo 29, Bocciofila Monte Urano/B 24, Potenza Picena 23, Nuovo Biliardo Club Ascoli/A 22, Birillo Rosso Petritoli 20 e Bocciofila Maceratese 16.

Ora spazio al girone di ritorno, che sarà caratterizzato dalle molteplici nuove norme anti Covid ulteriormente in vigore. Questi gli incontri in programma. Bocciofila Monte Urano/B vs Bocciofila Monte Urano/A, Bocciofila Macerata vs Birillo Rosso Petritoli, Nuovo Biliardo Club Ascoli/B vs Nbc Ascoli/B, Il Diamante/B Civitanova Marche (MC) vs Il Diamante/A (MC), Potenza Picena (MC) vs Il Tempio del Biliardo Castelraimondo (MC).