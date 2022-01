Record di positivi a Porto San Giorgio, Loira: «Possibili ritardi nella raccolta domiciliare dei rifiuti speciali»

26 Gennaio 2022 - Ore 14:30 ...

Cresce il numero di cittadini positivi al Coronavirus. Secondo quanto reso noto dal Comune, sono 600 coloro che oggi si trovano in quarantena, «un numero alto finora mai registrato – fa notare il sindaco Nicola Loira – che sta mettendo in difficoltà il servizio domiciliare di raccolta dei rifiuti speciali portato avanti dalla Sgds Multiservizi».

«Sul piano sanitario – seguita il primo cittadino sangiorgese – la situazione è meno allarmante rispetto alla scorsa stagione, quando il dato dei positivi era inferiore ma la sintomatologia dei colpiti dal Covid destava più attenzione: oggi siamo di fronte ad un quadro nettamente ridimensionato. Riguardo lo specifico servizio dei rifiuti, il numero elevato dei positivi sta mettendo in grande difficoltà il sistema di raccolta sia della Sgds Multiservizi che delle altre società operanti nel territorio regionale. I rappresentanti delle società hanno recentemente incontrato la Regione Marche per manifestare le proprie difficoltà, tanto che le cronache di questi giorni dicono che realtà anche di dimensioni maggiori della nostra impegnate in altri territori hanno ‘alzato bandiera bianca’. In Regione si parla della volontà di proporre un decreto di sospensione del servizio come avvenuto in Toscana ma ad oggi nulla è pervenuto. Pertanto si chiede alla cittadinanza pazienza e comprensione perché questo stato di cose rischia di comportare ritardi anche nella raccolta ordinaria. È auspicabile che l’aggravio di costi sia coperto da specifici finanziamenti statali».

La Sgds ha di recente comunicato che l’attivazione del ritiro domiciliare dei rifiuti può subire dei ritardi anche per via dei tempi di aggiornamento dell’elenco fornito dall’Asur a cui la società deve attenersi.