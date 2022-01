Giornata della Memoria, medaglia d’onore dal prefetto Filippi alla famiglia del deportato Ezio Marinucci

RICORDO - A seguire, in videoconferenza, si è svolto un incontro con la partecipazione, oltre che del Prefetto e delle altre figure istituzionali del territorio già presenti, anche di alcune rappresentanze di studenti presenti in collegamento, come quelle del Liceo Classico Annibal Caro e del Liceo di Scienze Umane di Fermo, sul tema “La Memoria, l’Ebraismo e l’antisemitismo in Italia e nelle Marche”

28 Gennaio 2022 - Ore 10:28 ...

Ieri, in occasione della Giornata della Memoria per l’anno 2022, a partire dalle ore 10, presso il Palazzo del Governo, il Prefetto ha provveduto alla consegna di una medaglia d’onore ai familiari del signor Ezio Marinucci, non più in vita, che ha vissuto la drammatica esperienza della deportazione nei lager nazisti e del lavoro coatto durante la seconda guerra mondiale.

La cerimonia, organizzata in forma ristretta nel rispetto delle misure precauzionali dettate dall’emergenza pandemica, si è svolta alla presenza dei sindaci sia del Comune capoluogo che del Comune di Moresco, luogo di nascita dell’insignito.

«Per i familiari di Marinucci la consegna – raccontano dalla Prefettura – ha rappresentato un momento particolarmente significativo, emozionante ed intenso, grazie al quale è stato possibile conservare la memoria ed il ricordo su episodi drammatici che hanno segnato profondamente la storia del nostro Paese».

A seguire, in videoconferenza, si è svolto un incontro con la partecipazione, oltre che del Prefetto e delle altre figure istituzionali del territorio già presenti, anche di alcune rappresentanze di studenti presenti in collegamento, come quelle del Liceo Classico Annibal Caro e del Liceo di Scienze Umane di Fermo, sul tema “La Memoria, l’Ebraismo e l’antisemitismo in Italia e nelle Marche” a cura del direttore scientifico della Casa della Memoria di Servigliano, il professor Paolo Giunta La Spada.

La celebrazione ha avuto, difatti, una particolare valenza nei confronti dei giovani studenti intervenuti e presenti in collegamento, in quanto ha rappresentato senza dubbio uno stimolo per le nuove generazioni ad una riflessione sui temi della persecuzione, della discriminazione, della deportazione e dello sterminio.

Ciò a dimostrazione dell’importanza della Giornata e delle iniziative che in tale occasione vengono programmate, il cui scopo, appunto, è quello di «non dimenticare mai questa drammatica pagina della nostra storia di italiani e di europei, affinché simili eventi non possano mai più ripetersi e continuare a perpetrare la memoria di milioni di vittime e delle loro famiglie, contro ogni forma di negazionismo», concludono dalla Prefettura.