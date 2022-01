Il liceo quadriennale in scienze applicate per la Transizione Ecologica e Digitale è realtà: firmato il decreto di approvazione

Con decreto del Direttore generale dell’Usr Marche, Dottor Marco Ugo Filisetti, è stato approvato il progetto di sperimentazione del Liceo Temistocle Calzecchi Onesti di Fermo per il Liceo Quadriennale delle Scienze applicate per la Transizione Ecologica e Digitale (Ted), che caratterizzerà l’offerta formativa dell’istituto fermano nell’anno scolastico 2022-2023.

Un percorso di formazione in 4 anni, capace di coniugare la tradizione umanistico-scientifica con un metodo che possa dare ai giovani gli strumenti per vivere da protagonisti la transizione digitale ed ecologica in atto.

Promosso da Elis come Progetto di Semestre sotto la presidenza di Marco Alverà, Ceo di Snam, il Liceo sperimentale Ted si avvale della rete di grandi gruppi e imprese che aderiscono al Consorzio di aziende Consel.

In occasione della presentazione è intervenuto il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, che ha rimarcato con il Liceo Ted sia «un salto per tutto il sistema educativo italiano e per l’intero Paese».

