Rilievi degli incidenti in 3d, la polizia locale a Sant’Elpidio a Mare si proietta nel futuro

SANT'ELPIDIO A MARE - Un nuovo strumento in dotazione agli agenti: "Siamo i primi nelle Marche ad usarlo, margine d'errore quasi azzerato e rapidità di accertamento"

29 Gennaio 2022 - Ore 16:42 ...

E’ la prima polizia locale delle Marche ad essersi dotata di un metodo tridimensionale di rilevamento degli incidenti, quella di Sant’Elpidio a Mare. Da qualche settimana gli agenti hanno iniziato a prendere dimestichezza con uno strumento avanzato. Si chiama Icam3D, ha le dimensioni di un tablet e serve ad effettuare accertamenti estremamente precisi, che una volta acquisiti vengono poi elaborati su un software allestito al comando. Per effettuare le elaborazioni vengono posizionati dei fogli simili a dei QRcode, sui veicoli incidentati e a terra, come punti di riferimento per calcolare le distanze ed i punti d’impatto.

In questi giorni i vigili si sono esercitati con il macchinario per abituarsi ad utilizzarlo nel modo corretto. In pratica occorre registrare la scena del sinistro, effettuando movimenti lenti per acquisire al meglio tutti gli elementi necessari che poi possono essere approfonditi e visionati di nuovo alla centrale.

“Il vantaggio di questo strumento è doppio – spiega il comandante della polizia locale elpidiense, Stefano Tofoni – Il primo è la precisione, perchè effettua misurazioni estremamente dettagliate, con margine d’errore vicino allo zero. Oltre alle distanze è possibile registrare anche eventuali dislivelli, vedere la situazione sotto strada se ci sono delle buche e calcolarne il volume. Tutti gli elementi sulla scena dell’incidente vengono cristallizzati e possono essere analizzati e rivisti in qualsiasi momento. Il secondo vantaggio lo abbiamo in termini di tempo, perchè una volta presa confidenza con questo strumento, basteranno pochi minuti per rilevare tutti gli elementi dell’incidente, senza più bisogno di rilevamenti manuali, fettucce e foto. In caso di incidenti seri, gli elementi acquisiti possono essere molto utili anche per la consultazione da parte delle compagnie assicurative”.

Insomma uno scatto verso il futuro con il ricorso alle tecnologie più avanzate sul mercato, quello degli agenti di Sant’Elpidio a Mare. “Per ora abbiamo iniziato ad utilizzare il dispositivo per gli incidenti – conclude Tofoni – le funzionalità però possono essere molto più ampie, ad esempio, in Spagna, viene adoperato dalla polizia per analizzare le scene del crimine. Potrebbe essere molto utile anche per rilevare con precisione gli abusi edilizi”.